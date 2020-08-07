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為何憑健保卡領三倍券？「關鍵原因」曝光：這點無可取代

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-07 16:49:33

▲網友不解為何要用健保卡來領取三倍券，而不是使用身分證或自然人憑證。（圖／讀者提供）
▲網友不解為何要用健保卡來領取三倍券，而不是使用身分證或自然人憑證。（圖／讀者提供）
行政院推出的「振興三倍券」已上路超過半個月，不少人都早已領取完畢，到各種店家消費拚經濟，不過也有網友不解，到底為何要用健保卡來領取三倍券，「健保卡都不健保卡了」，貼文一出，引起網友熱議。

該名網友在PTT上以「3倍券用健保卡領到底是什麼概念？」為題，他表示健保卡真的很無敵，本來是拿來當作有繳健保費證明的保險證，現在拿來給大家買行政院推出的三倍券，「身份驗證還是跟全民健保資料庫驗證，這到底是什麼概念？健保卡都不健保卡了」。

▲網友以「3倍券用健保卡領到底是什麼概念？」為題，在PTT上發文。（圖／翻攝自PTT）
▲網友以「3倍券用健保卡領到底是什麼概念？」為題，在PTT上發文。（圖／翻攝自PTT）
貼文一出，許多網友給出可能答案，「所有的證件，就只有健保卡有晶片啊，不然能怎麼辦，自然人憑證就是因為要錢才沒辦法普及啊」、「自然人憑證又不是人人有，辦證還要錢，送一個爛杯子」、「要辦自然人憑證，各位鄉民應該會先被家中長輩盧幫他們辦」、「就便宜行事，新式身分證很多人會嘴個資，但舊健保卡就沒」、「身分證條碼太好偽造了好嗎？健保晶片唯一堪用」、「因為不是所有人都有自然人憑證，唯一有晶片的就健保卡」。

在網友留言中所提及的「自然人憑證」，根據內政部憑證管理中心網站，自然人憑證是可以在網路上作資料交換時，如同網路身分證辨識雙方身分。自然人憑證不僅僅是憑證，他是由內政部憑證管理中心所簽發的。辦理了自然人憑證以後，未來你要申請什麼網路業務都不用再跑政府機關，只要在家上網就可以經由網際網路享受政府E化服務，降低了個人資料外洩的危險。

至於為什麼要憑健保卡領取振興三倍券？其實在郵局網站上的Q&A專區就有解答：「以利透過健保卡元件讀取卡片內證號、姓名及相關元件，即時連線至健保署、關貿取驗簽章、辨識身分，並確認領券資格。」經濟部也表示，為方便居住國外的民眾因健保卡隨身攜帶在海外，或回國補辦戶籍，短期內無法取得健保卡者，放寬得以身分證領取三倍券；而針對14歲以下未領有國民身分證民眾，也放寬得以戶口名簿取代領取三倍券。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字

身分證 自然人憑證 三倍券 健保卡 振興券

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