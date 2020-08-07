粵菜品牌接手世貿聯誼社　主攻高端客群為新飯店鋪路

餐飲業飽受新冠肺炎疫情影響，許多計畫都被迫延後甚至終止，知名飯店美食集團今（7）日宣布，確定承租原世貿聯誼社位在世貿國貿大樓34樓、面積達751坪的中餐廳，已於7月31日正式營運，主攻世貿中餐廳看背後經營30年的客層人脈，同時也為了集團2年後將於南港開幕的飯店鋪路。





漢來美食將在世貿開幕「世貿名人坊」，除了新店面外共有5間分店，2019年年營收達3.76億元，佔漢來美食集團整體營收約8%。





業者表示，以往在拓點模式上都是選擇在百貨賣場開店，而此次決定承租的世貿聯誼社中餐廳，位在34樓的高空樓層，餐廳規畫多達13個大大小小的包廂，加上外場小吃區約60個座位數，每個餐期可同時容納共約280位賓客，成為該品牌客席最多的據點。





業者指出，承接世貿聯誼社，除了硬體資源，最看重的就是背後經營了30年的客層人脈，未來在頂端消費客層的經營，同時對2年後將在南港開幕的飯店大型中餐廳與宴會廳將有極大助益。小吃區，將結合新穎的茶吧、酒吧，將年輕化的客層帶入，小吃區的經營也會做為未來南港漢來美食各餐系的暖身與連結。





該據點將會增加兩座專業級酒窖，可收藏超過300種酒款、600支酒，有專業侍酒師精選酒單FINE WINE LIST，除了一般飯店或高檔餐廳常用的代理商酒之外，也會引進較少見、特殊的公開市場酒。





名人坊以粵菜出名，漢來在2015年6月取得香港名人坊餐廳品牌代理權，漢來美食宣誓未來將朝向台灣頂級粵菜連鎖餐廳的龍頭之路邁進。



