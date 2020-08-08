菲國攝影師遊寶島永生難忘　最後「這一幕」讓網友淚崩

來自菲律賓的文森接受The China Post特別專訪，在商船擔任船員的他每天到處飄泊，四處為家，過去十年，每年有長達八到九個月都待在船上，每天重複一樣的乏味工作內容，對文森來說彷彿成為海上人囚。
面對一成不變的生活，旅遊成為他生活的動力泉源，只有旅遊能讓他覺得自己活著且感到自由，多了一份對世界的歸屬感。
過去六年，他與未婚妻趁著休假期間，遊覽世界各國，其中一站來到台灣這塊寶島，短短六天五夜的時間，即深深愛上這片土地。
那時我們聽到很多關於台灣人事物有多美好，當下決定一定要一訪阿里山，但來台後因為時間緊迫，決定在附近北部地區逛逛就好。
問到旅途中印象最深刻的事物，文森興奮地分享道，「食物真的很讚，台灣人都很有禮貌而且非常友善，大眾運輸也相當方便。」
我們很喜歡十分、九份和西門町，「台灣的一切我們都喜歡！」
「台灣之旅是我們生命中最令人難忘的旅程之一，因為我就是在台灣和未婚妻求婚的！」
文森甜甜地表示，我們都很喜歡旅行，而對我來說旅行最棒的部分就是和愛的人共享旅途中的一切美好。
問及影片製作上有沒有遇到什麼困難，文森表示因為他還在學習、熟悉影片剪輯，雖然花了將近一週時間剪輯，但他非常享受剪輯過程，「我喜歡慢慢剪，沒有時間壓力，享受剪輯過程的樂趣，做得也比較開心！」
他也興奮地分享道，他下次來台灣一定要去探索大自然，遠離都市塵囂，「尤其是南部山區的美景，未來一定要去阿里山」！
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