🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 生活

菲國攝影師遊寶島永生難忘　最後「這一幕」讓網友淚崩

The China Post/綜合報導
calendar_today2020-08-08 13:00:00

▲拼圖由左到右，十分車站、象山、九份（圖｜ Vincent Hablan提供）
▲拼圖由左到右，十分車站、象山、九份（圖｜ Vincent Hablan提供）
The China Post報導，擁有豐富天然資源的台灣是亞洲旅遊熱點之一，許多旅遊部落客、攝影師會特別來到這座太平洋上的美麗的小島取景，但是對於文森（Vincent Hablan）來說，台灣在他生命中不僅僅是太平洋上的島國，意義非凡，離開後他也信誓旦旦的決定「以後一定會再訪台灣！」

來自菲律賓的文森接受The China Post特別專訪，在商船擔任船員的他每天到處飄泊，四處為家，過去十年，每年有長達八到九個月都待在船上，每天重複一樣的乏味工作內容，對文森來說彷彿成為海上人囚。

面對一成不變的生活，旅遊成為他生活的動力泉源，只有旅遊能讓他覺得自己活著且感到自由，多了一份對世界的歸屬感。

過去六年，他與未婚妻趁著休假期間，遊覽世界各國，其中一站來到台灣這塊寶島，短短六天五夜的時間，即深深愛上這片土地。

那時我們聽到很多關於台灣人事物有多美好，當下決定一定要一訪阿里山，但來台後因為時間緊迫，決定在附近北部地區逛逛就好。

▲拼圖由左到右，十分瀑布、中正紀念堂、西門町（圖｜Vincent
▲拼圖由左到右，十分瀑布、中正紀念堂、西門町（圖｜Vincent Hablan提供）
 

問到旅途中印象最深刻的事物，文森興奮地分享道，「食物真的很讚，台灣人都很有禮貌而且非常友善，大眾運輸也相當方便。」

我們很喜歡十分、九份和西門町，「台灣的一切我們都喜歡！」

「台灣之旅是我們生命中最令人難忘的旅程之一，因為我就是在台灣和未婚妻求婚的！」

▲拼圖，十分瀑布、十分車站（圖｜Vincent
▲拼圖，十分瀑布、十分車站（圖｜Vincent Hablan提供）
 

文森甜甜地表示，我們都很喜歡旅行，而對我來說旅行最棒的部分就是和愛的人共享旅途中的一切美好。

問及影片製作上有沒有遇到什麼困難，文森表示因為他還在學習、熟悉影片剪輯，雖然花了將近一週時間剪輯，但他非常享受剪輯過程，「我喜歡慢慢剪，沒有時間壓力，享受剪輯過程的樂趣，做得也比較開心！」

他也興奮地分享道，他下次來台灣一定要去探索大自然，遠離都市塵囂，「尤其是南部山區的美景，未來一定要去阿里山」！

 

追蹤 Vincent Hablan 社群:

Instagram: https://instagram.com/vn_xnt?igshid=ffud65tksyrw

Youtube: https://www.youtube.com/c/VincentHablan

Facebook:https://www.facebook.com/shinigami.vnxnt

Twitter: https://twitter.com/shinigami_xnt?s=20

關鍵字

菲律賓 菲律賓攝影師 菲律賓神剪輯 老外看台灣

NOW民調中心

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

繼續作答
台灣最近每天都有確診案例，您會擔心疫情再起嗎？

台灣最近每天都有確診案例，您會擔心疫情再起嗎？

繼續作答

想看更多

[PR]網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]時下最夯「像極了愛情」風潮延燒！10個熱門梗圖一次看

時下最夯「像極了愛情」風潮延燒！10個熱門梗圖一次看

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]致命吸引力！ 她們都當過又辣又嗆的「女殺手」

致命吸引力！ 她們都當過又辣又嗆的「女殺手」

[PR]日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

[PR]2020兒藝節！玩美島5大看點好拍又好玩！免費放電一整天！

2020兒藝節！玩美島5大看點好拍又好玩！免費放電一整天！

[PR]過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

[PR](台灣疫情不斷更新) 第2波新冠肺炎疫情來襲？八大場合強制戴口罩

(台灣疫情不斷更新) 第2波新冠肺炎疫情來襲？八大場合強制戴口罩

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]2020 年 7 月車輛保修優惠總整理！回廠看這最划算

2020 年 7 月車輛保修優惠總整理！回廠看這最划算

[PR]想告別單身？台灣十大交友APP大補帖 現在就下載！

想告別單身？台灣十大交友APP大補帖 現在就下載！

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽