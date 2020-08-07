張國煒執飛航行藏彩蛋！東沙群島上空畫「8」向父親致敬

星宇航空飛行假期體驗航班，班號JX8888，以航機編號Ｂ-58201的 A321neo，在今日上午自桃園機場起飛，從台灣東部南向往菲律賓方向飛行，在超過3個半小時的航程中，旅客再次重溫翱翔於天際的樂趣，直呼「像極了出國」。
而擔任機長的星宇航空董事長張國煒，在航程中以廣播方式向旅客問候並詳細介紹整段航路，十分盡責地擔任空中導遊的工作，為了讓旅客能鳥瞰台灣美景，張國煒特地破紀錄飛得較低一點，沿途可看見松山機場、台北101大樓、東部海岸線、蘭嶼綠島及恆春半島。
至於出發前神秘的彩蛋，也在飛行至折返點東沙群島時揭開面紗，張國煒向旅客表示會特別繞行2圈「進行360度的迴轉，對國軍致上最高的敬意」，也體貼地讓旅客能近距離多看看東沙群島的景緻、把握機會拍照，不過有眼尖的民眾發現，在螢幕中的飛行地圖上，張國煒於東沙群島上空畫了一個「8」，紛紛猜測張國煒是否是為明天的「父親節」留下一個飛航梗，或者是因遙想長榮集團創辦人張榮發，藉由此方式向他致敬。
機上旅客也對星宇航空別具心裁推出的五感飛行體驗，讚聲連連，機上娛樂系統的超大螢幕，舒適的座椅設計，以及獲得一致好評的胡同燒肉、機上免稅品75折優惠，都讓旅客目不暇及，直呼「搭機好忙」。
星宇航空表示，感謝這次熱情參與的所有旅客，也敬請期待第二班次，希望屆時可提供更多驚喜服務。張國煒也在航程尾聲時向旅客表達感謝「希望我們的服務讓你覺得滿意，有機會再相見。」他說，在疫情這麼嚴重的狀況之下，大家有這個機會一起飛行，感覺到非常開心，他們也會堅強的走下去，渡過這個難關，機上旅客皆以掌聲獻上支持。