6縣市高溫特報！另有熱低壓　最快今晚增強為薔蜜颱風

氣象局指出，今日凌晨2時太平洋地區有1個熱帶性低氣壓，中心位置在北緯16.4度，東經126.5度，以每小時30公里速度，向北進行，中心氣壓1002百帕，近中心最大風速每秒15公尺，瞬間最大陣風每秒23公尺，預測24小時有發展為輕度颱風的趨勢。
今日台灣各地大多為多雲到晴，氣象局也對包括台北市、新北市、嘉義市、台南市、金門縣、連江縣等6縣市發布高溫特報，各地白天高溫多在33至35度，大台北、嘉義、台南及金門、馬祖有局部36度以上高溫發生的機率，外出請注意防曬並多補充水分。不過，今日午後雷陣雨的範圍稍增，西半部地區及東半部山區需留意午後局部短暫雷陣雨，並有局部較大雨勢發生的機率，清晨至上午西半部地區亦有零星短暫陣雨，外出請攜帶雨具備用。
此外，根據環保署空氣品質預報資訊，今日環境風場為偏東風，西半部位於背風側，風速較弱，擴散條件差；雲嘉南至高屏沿海地區受渦流影響，較易累積污染物；午後西半部地區受光化作用影響，臭氧濃度易上升；宜蘭、花東空品區及馬祖、金門、澎湖為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南及高屏空品區為「普通」等級。
要注意的是，受低壓帶影響，下周一10日及下周二11日天氣較不穩定，中南部、花東地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率，其他地區也有局部短暫雷陣雨；下周三12日各地仍有局部短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生的機率。