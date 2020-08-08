赴港確診台女曾搭交通工具　目前掌握35名接觸者需採檢

香港日前公布1例新冠肺炎確診個案，剛從台灣返回香港，因居家隔離期間落跑暫列本土病例。而經中央流行疫情指揮中心與香港聯絡，該個案為台灣50多歲女性，6月20日從他國返台，又在7月27日前往香港，當天有採檢，隔天確定為陰性，但後來個案從原本居家檢疫的處所跑掉，8月2日採檢後又驗出陽性。
由於指揮中心表示，個案在台灣是獨居狀態，活動範圍在北部，調閱健保資料顯示，女子在台期間並沒有就醫，而疫調過程因說詞反覆，無法提供明確的活動時序及地點，需要調閱手機資料，才可能進一步取得更多資訊。
指揮中心發言人莊人祥今日透露，目前這名個案的活動軌跡已調到，陸續針對可能接觸者進行訪談，現在總共有35位需採撿對象，已採檢5位，只是目前都還沒有檢驗結果，接觸者可能後續還會再增加，也會持續根據疫調及比對軌跡，做接觸者調查。
此外，莊人祥說，該個案有搭交通工具，但次數她自述時間久遠，有點忘記，因此有些部分還需看到軌跡之後，再與當事人確認，另也需要釐清個案是否有戴口罩。不過，之前曾說，她至少是在8月4日之後才發現有症狀，所以不管她在哪裡感，至少她的發病對台灣民眾應該沒有影響。
由於香港當地的疫情和台灣的疫情不一樣，對於女子的感染源，若要選，莊人祥說「我會選她在香港感染的機率比較高」，台大黃立民教授推測的是感染時間，我講的是她處在發生疫情的密度來說，香港的密度比較大。
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