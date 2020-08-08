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長榮航空「5288」環島包機　機長空中畫愛心慶祝父親節

記者陳致宇／桃園報導
calendar_today2020-08-08 18:06:44update2020-08-08 18:13:10

▲長榮航空 BR5288 專案航班由 Hello Kitty 夢想機執飛，午自桃園機場起飛後，沿途經過日本琉球列島西端上空，並順著台灣東部海岸線至恆春半島後，再依原航線北返。（圖／記者陳致宇攝）
▲長榮航空 BR5288 專案航班由 Hello Kitty 夢想機執飛，午自桃園機場起飛後，沿途經過日本琉球列島西端上空，並順著台灣東部海岸線至恆春半島後，再依原航線北返。（圖／記者陳致宇攝）
偽出國包機今（ 8 ）日由長榮航空接力舉辦，為慶祝父親節，特別將航班號碼設計為「 BR5288 」，並以 Hello Kitty 夢想機執飛，機型為 A330-300 ，機上 309 個座位全被搶購一空，上午自桃園機場起飛後，沿途經過日本琉球列島西端上空，並順著台灣東部海岸線至恆春半島後，再依原航線北返，機長特別將此行的彩蛋藏在航線中，民眾發現後都備感驚喜。

▲長榮偽包機出航。（圖／記者陳致宇攝）
▲長榮偽包機出航。（圖／記者陳致宇攝）
▲長榮航空特別與三麗鷗聯手打造獨家限定的「長榮航空Hello
▲長榮航空特別與三麗鷗聯手打造獨家限定的「長榮航空Hello Kitty夢想機候機室」。（圖／記者陳致宇攝）
長榮航空 BR5288 專案航班由 Hello Kitty 夢想機執飛，機型為 A330-300 ，總座位數 309 個，包括 30 個商務艙以及 279 個經濟艙，飛行時間約 2 小時 45 分鐘，上午 10 點 30 分自桃園機場起飛後，至陽明山與鼻頭角燈塔，飛經日本琉球列島西端上空，之後沿台灣東部海岸線，行經龜山島、清水斷崖與花東縱谷，往南至三仙台、綠島、鵝鑾鼻及小琉球後再依原航線北返，機長李孔傑特別在行經恆春上空時，利用航線圖畫出一個大愛心，慶祝父親節，他也說，能夠飛行這樣的航班是非常特別的體驗。

▲長榮航空也為搭乘該航班的旅客準備一系列紀念品。（圖／記者陳致宇攝）
▲長榮航空也為搭乘該航班的旅客準備一系列紀念品。（圖／記者陳致宇攝）
▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥是這趟飛行的神秘嘉賓。（圖／記者陳致宇攝）
▲中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥是這趟飛行的神秘嘉賓。（圖／記者陳致宇攝）
長榮航空也為搭乘該航班的旅客準備一系列紀念品，包含 7 款以三麗鷗明星家族為主題的彩繪機撲克牌、彩繪機明信片、原子筆、線上購物折價券、免費網卡等，商務艙旅客可獲得硬式 Ferragamo 過夜包，經濟艙則是 Kipling 過夜包，以及夢想機專屬的搭機證書。

▲空服員歡迎旅客登機。（圖／記者陳致宇攝）
▲空服員歡迎旅客登機。（圖／記者陳致宇攝）
▲搭機旅客可以獲得包含
▲搭機旅客可以獲得包含 7 款以三麗鷗明星家族為主題的彩繪機撲克牌、彩繪機明信片、原子筆、線上購物折價券、免費網卡等好禮。（圖／記者陳致宇攝）
長榮航空總經理孫嘉明表示，類出國專案航班自籌備消息曝光，便引起民眾熱烈的詢問，銷售當天更創下秒殺完售的好成績，未來也希望能在高雄機場推出類似活動，這部分仍在規畫當中，會再與相關單位申請，有消息會公佈給大家知道。

▲機上餐食可選擇米其林三星主廚中村元計所設計的海鮮散壽司飯或是牛三寶拌麵，小朋友則可選擇特製兒童餐。（圖／記者陳致宇攝）
▲機上餐食可選擇米其林三星主廚中村元計所設計的海鮮散壽司飯或是牛三寶拌麵，小朋友則可選擇特製兒童餐。（圖／記者陳致宇攝）
▲兒童餐充滿可愛的
▲兒童餐充滿可愛的 Hello Kitty 元素。（圖／記者陳致宇攝）
▲機上餐具也都是三麗鷗明星家族圖案。（圖／記者陳致宇攝）
▲機上餐具也都是三麗鷗明星家族圖案。（圖／記者陳致宇攝）
事務長張凱為說，這是疫情至今所執勤的第一個滿載航班，感覺回到以前服勤忙碌狀態，希望疫情可以趕快過去；上線服勤僅半年的空服員陳政都，也是長榮航空首批男性空服員之一，他說能服務到這樣的航班覺得很新鮮也很興奮，因為已經很久沒看到全滿的班機了。

▲班機於上午10點30分起飛後，馬上就看到龜山島在眼前。（圖／記者陳致宇攝）
▲班機於上午10點30分起飛後，馬上就看到龜山島在眼前。（圖／記者陳致宇攝）
▲班機飛經日本琉球列島西端上空。（圖／記者陳致宇攝）
▲班機飛經日本琉球列島西端上空。（圖／記者陳致宇攝）
網紅 486 先生也是此班專機的乘客，此次花費近 15 萬元帶員工出來一解出國癮，他表示，一聽到桃園國際機場要推出「搭機環島」遊程，立刻就請同仁聯繫報名，原本希望大家能能搭到商務艙，享受高規格禮遇，沒想到機票太搶手，只搶到 4 個商務艙位置，最後用抽籤決定幸運兒。

▲班機行經恆春半島，之後沿台灣東部海岸線北返。（圖／記者陳致宇攝）
▲班機行經恆春半島，之後沿台灣東部海岸線北返。（圖／記者陳致宇攝）
▲可以欣賞台灣美麗的東部海岸線。（圖／記者陳致宇攝）
▲可以欣賞台灣美麗的東部海岸線。（圖／記者陳致宇攝）
▲機長李孔傑表示，因為今天是父親節，特別以BR5288代表我愛爸爸，所以今天特別設計愛心航路。。（圖／翻攝自
▲機長李孔傑表示，因為今天是父親節，特別以BR5288代表我愛爸爸，所以今天特別設計愛心航路。。（圖／翻攝自 Flightradar24）
旅客沈太太表示，以前的父親節都是到餐廳去慶祝，這次特別購買專機與老公、小孩一同歡度最難忘的父親節，今日一早到機場就感受到「類出國新體驗」的氛圍，小朋友也跟三麗鷗明星家族開心合照，自己也能狂買免稅商品。

此外，華航也在父親節這天舉辦「 60 周年限定-小小空服員夢想起飛」活動，吸引百餘位大小朋友參加，不只上午讓小朋友化身史上最可愛的空服員為家長服務，下午更要帶民眾「微出國」，來趟高空旅行。

關鍵字

HelloKitty 父親節 飛行體驗 長榮航空 偽出國

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