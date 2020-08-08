長榮航空「5288」環島包機　機長空中畫愛心慶祝父親節

長榮航空 BR5288 專案航班由 Hello Kitty 夢想機執飛，機型為 A330-300 ，總座位數 309 個，包括 30 個商務艙以及 279 個經濟艙，飛行時間約 2 小時 45 分鐘，上午 10 點 30 分自桃園機場起飛後，至陽明山與鼻頭角燈塔，飛經日本琉球列島西端上空，之後沿台灣東部海岸線，行經龜山島、清水斷崖與花東縱谷，往南至三仙台、綠島、鵝鑾鼻及小琉球後再依原航線北返，機長李孔傑特別在行經恆春上空時，利用航線圖畫出一個大愛心，慶祝父親節，他也說，能夠飛行這樣的航班是非常特別的體驗。
長榮航空也為搭乘該航班的旅客準備一系列紀念品，包含 7 款以三麗鷗明星家族為主題的彩繪機撲克牌、彩繪機明信片、原子筆、線上購物折價券、免費網卡等，商務艙旅客可獲得硬式 Ferragamo 過夜包，經濟艙則是 Kipling 過夜包，以及夢想機專屬的搭機證書。
長榮航空總經理孫嘉明表示，類出國專案航班自籌備消息曝光，便引起民眾熱烈的詢問，銷售當天更創下秒殺完售的好成績，未來也希望能在高雄機場推出類似活動，這部分仍在規畫當中，會再與相關單位申請，有消息會公佈給大家知道。
事務長張凱為說，這是疫情至今所執勤的第一個滿載航班，感覺回到以前服勤忙碌狀態，希望疫情可以趕快過去；上線服勤僅半年的空服員陳政都，也是長榮航空首批男性空服員之一，他說能服務到這樣的航班覺得很新鮮也很興奮，因為已經很久沒看到全滿的班機了。
網紅 486 先生也是此班專機的乘客，此次花費近 15 萬元帶員工出來一解出國癮，他表示，一聽到桃園國際機場要推出「搭機環島」遊程，立刻就請同仁聯繫報名，原本希望大家能能搭到商務艙，享受高規格禮遇，沒想到機票太搶手，只搶到 4 個商務艙位置，最後用抽籤決定幸運兒。
旅客沈太太表示，以前的父親節都是到餐廳去慶祝，這次特別購買專機與老公、小孩一同歡度最難忘的父親節，今日一早到機場就感受到「類出國新體驗」的氛圍，小朋友也跟三麗鷗明星家族開心合照，自己也能狂買免稅商品。
此外，華航也在父親節這天舉辦「 60 周年限定-小小空服員夢想起飛」活動，吸引百餘位大小朋友參加，不只上午讓小朋友化身史上最可愛的空服員為家長服務，下午更要帶民眾「微出國」，來趟高空旅行。
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