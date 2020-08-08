奉茶送紅包才酷　澎銅山館循古禮崇孝道歡度父親節

澎湖清朝有伙房班兵輪調的習俗，因此留下了提標館、銅山館、海壇館、南澳館、海山館、烽火館等，是媽宮城發展的重要一環。銅山館（原銅陵伙房媽祖館）建廟已168年（西元1852年），就在8日父親節特別舉辦尊親孝道奉茶大典，希望能重現古時孝道為先、倡揚家庭倫理的美德。



▲銅山館為表彰孝道的重要性，先由主委楊石明請出坐殿神尊武聖及聖母，並安排長者就位，子女們則逐一趨前奉茶，並有人送上紅包感恩父母養育之恩。（圖／記者張塵攝，2020.08.08） 銅山館為表彰孝道的重要性，先由主委楊石明請出坐殿神尊武聖及聖母，並安排長者就位，子女們則逐一趨前奉茶，並有人送上紅包感恩父母養育之恩，全程還安排國樂助陣，隨後晚輩以三跪禮向長者致意，其中不乏是第三代向祖父輩感恩，讓孝道得以傳承，儀式完畢後廟方還致贈參加者壽桃及紀念杯組，為長者添福添壽。



▲澎湖縣政府8日舉行模範父親表揚大會，表揚20位模範父親代表，澎湖縣長賴峰偉、澎湖縣議會議長劉陳昭玲到場肯定模範父親對家庭與社會的貢獻。（圖／立委楊曜提供） 慶祝父親節，澎湖縣政府8日舉行模範父親表揚大會，表揚20位模範父親代表，澎湖縣長賴峰偉、澎湖縣議會議長劉陳昭玲到場肯定模範父親對家庭與社會的貢獻，並祝福天底下所有的爸爸，父親節快樂。



澎湖縣109年模範父親代表表揚大會暨聯誼活動，8日上午在福朋喜來登舉行，今年5鄉1市共選出20位模範父親，其中最年長為93歲的路士傑先生、葉玉武先生，年紀最輕的是62歲的呂登貴先生，前西嶼鄉代表會主席洪耀幸、百世多麗及慧洋海運董事長藍俊昇也獲選接受表揚。



