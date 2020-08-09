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彰化縣萬人血清檢測　這4族群驗出部分陽性

記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-08-09 09:59:19update2020-08-09 09:59:22

▲ 彰化縣衛生局與台大公衛學院合作， 6 月 11 日啟動彰化縣萬人新冠肺炎血清抗體調查，台大公衛學院教授陳秀熙受訪表示，初步調查發現有 4 族群出現部分陽性反應。（圖／翻攝自台大公衛直播）
▲ 彰化縣衛生局與台大公衛學院合作， 6 月 11 日啟動彰化縣萬人新冠肺炎血清抗體調查，台大公衛學院教授陳秀熙受訪表示，初步調查發現有 4 族群出現部分陽性反應。（圖／翻攝自台大公衛直播）
彰化縣衛生局與台大公衛學院合作， 6 月 11 日啟動彰化縣萬人新冠肺炎血清抗體調查，初步調查發現，包含接觸者、居家檢疫者、醫護人員、健康照顧人員等 4 族群，部分受檢者血液中的抗體呈現陽性反應，報告將於 25 日公布。

彰化縣衛生局長葉彥伯指出，彰化縣衛生局與台大公衛學院合作，在 6 月 11 日已經啟動彰化縣萬人新冠肺炎血清抗體調查，藉以了解採檢對象包括確診個案及接觸者、居家檢疫、居家關懷、對照組，以及長照據點長者及工作人員，符合受檢資格民眾，了解各族群、年齡等抗體分布的情形，以及社區感染的程度，作為未來防疫的參考。

台大公衛學院教授陳秀熙受訪時表示，針對確診者、接觸者、居家檢疫者、健康照顧人員等 4 族群，檢驗近 3,000 人，初步發現 4 族群都出現部分陽性反應，有的人有症狀、有的人沒症狀，但因測試結果還沒出來，目前無法透露比例是多少。

陳秀熙指出，此次檢驗會進行 NT 抗體等中和抗體確認， NT 抗體是因為免疫細胞透過病毒刺激產生，類似接種疫苗後的抗體反應，和康復後產生的抗體不同，如果有驗出，代表具有免疫力。同時他也強調，血清抗體調查是在檢驗過去感染狀況，和目前疫情並無太大關連。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

陽性 血清抗體 彰化縣 陳秀熙 新冠肺炎

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