彰化縣萬人血清檢測　這4族群驗出部分陽性

彰化縣衛生局長葉彥伯指出，彰化縣衛生局與台大公衛學院合作，在 6 月 11 日已經啟動彰化縣萬人新冠肺炎血清抗體調查，藉以了解採檢對象包括確診個案及接觸者、居家檢疫、居家關懷、對照組，以及長照據點長者及工作人員，符合受檢資格民眾，了解各族群、年齡等抗體分布的情形，以及社區感染的程度，作為未來防疫的參考。
台大公衛學院教授陳秀熙受訪時表示，針對確診者、接觸者、居家檢疫者、健康照顧人員等 4 族群，檢驗近 3,000 人，初步發現 4 族群都出現部分陽性反應，有的人有症狀、有的人沒症狀，但因測試結果還沒出來，目前無法透露比例是多少。
陳秀熙指出，此次檢驗會進行 NT 抗體等中和抗體確認， NT 抗體是因為免疫細胞透過病毒刺激產生，類似接種疫苗後的抗體反應，和康復後產生的抗體不同，如果有驗出，代表具有免疫力。同時他也強調，血清抗體調查是在檢驗過去感染狀況，和目前疫情並無太大關連。
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