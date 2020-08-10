NOW早報／零確診假象？萬人血清驗出陽性　陳時中回應了

彰化縣衛生局與台大公衛學院合作， 6月11日啟動彰化縣萬人新冠肺炎血清抗體調查，初步調查發現，部分受檢者血液中的抗體呈現陽性反應，報告將於25日公布。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回應，零本土不代表零風險，不過台灣目前也沒有出現社區傳播，未來等完整的報告出來後，可以有所參考。
彰化縣啟動萬人新冠肺炎血清抗體調查，台大公衛學院教授陳秀熙受訪時表示，針對確診者、接觸者、居家檢疫者、健康照顧人員等4族群，檢驗近3,000人，初步發現4族群都出現部分陽性反應，有的人有症狀、有的人沒症狀，但因測試結果還沒出來，目前無法透露比例是多少。
對此，指揮官陳時中回應，目前檢查報告尚未出爐，他自己也還沒看到，不知道真正數目多少，只有看到相關新聞。他強調「零本土不代表零風險」，要追求的是風險可控，「社區有無症狀患者是可預期的，但並沒有發生社區傳播。」 陳時中說，近期有多例個案被懷疑找不到源頭，像是敦睦艦隊、日本女學生、泰國移工和比利時工程師等，但這些風險都是可以控制的，彰化縣這次做的檢測提供更多參考資料，像是接觸者、居家檢疫者的抗體變化，待完整報告出來後能有所參考。
今日天氣／低壓帶影響 天氣不穩局部有雨
今（10）日隨著南方低壓帶北上影響，天氣轉不穩定，南部及東南部地區容易有陣雨或雷雨，降雨時間較長，中部地區也有短暫陣雨或雷雨，要留意局部大雨或短時豪雨發生的機率，其他地區中午過後也會轉為有局部短暫陣雨或雷雨；溫度方面，南部及東南部雲多有降雨，高溫約31度，其他地方高溫仍可達33至35度。
美國衛生部長訪台 航母「雷根號」、護衛艦巡弋東海
美國衛生部長阿薩爾（Alex Azar）昨（9）日率團搭機至台灣松山機場，預計今日開始參訪行程，包括晉見總統蔡英文。由中國北京大學海洋研究院海洋戰略中心主導的「南海戰略態勢感知計畫」（SCSPI）指出，美國海軍雷根號航母（USS Ronald Reagan）和護衛艦安提坦號巡洋艦（USS Antietam）8日在日本南方的東海航行，並特別提及美國高層訪問台灣。
「偽出國」誤註記出國！看診被拒 移民署：已全數更正
新冠肺炎全球蔓延，各國封鎖邊境圍堵病毒擴散。為搶國旅商機，包含中華航空、長榮航空、台灣虎航、星宇航空等4家國籍航空公司都推出「偽出國」微旅行體驗行程。不過，卻傳出參加「偽出國」民眾就醫時卻被發現健保卡遭註記出國紀錄，導致遭拒絕看病。移民署昨（9）日表示，已全數更正旅客資料。
最早走的竟是羅霈穎！曹西平淚喊「大家來陪羅妹妹」
藝人羅霈穎3日被發現陳屍家中，享年59歲，昨（9）日是她靈堂開放的第2天，傍晚6點多，曹西平和王思佳分別步入靈堂，王思佳原本擔心因為下午工作的關係，臉上有化妝不太莊重，但于美人安慰她「羅姐不喜歡別人醜醜的，不化妝才會罵妳！」而曹西平則是一開口就淚崩。
男假日衝運動用品店！一踏進見「超扯畫面」：動滋券穩了
新冠肺炎疫情衝擊國內經濟，除了行政院推出「三倍券」之外，各部會也加碼不少振興券，例如動滋券、藝fun券等等，其中動滋券8日開放抽中的民眾開始使用，可以使用在運動中心、觀看賽事以及購買運動用品等。對此，就有網友分享自己在動滋券發放第一天去逛運動用品店，一進門就超傻眼，貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「現在來到一間中和知名的運動用品店，結果一進來店員就說現在結帳最少要等2小時以上，看了一下排隊人潮已經快繞一圈了，嚇到趕快回家，等平日再來看，有沒有結帳要等2小時的八卦？」貼文一出，網友紛紛回應「動滋券穩了，大成功」、「動滋券猛喔」、「八成是動滋券，我也有抽中」、「這間生意本來就很好，加上動滋券不意外」、「為啥都要在第一天使用啊，期限內使用完不就好了」、「是有多急啊，改天再買不就好了」、「為什麼一定要第一天就用」、「三倍券也是一堆人第一天就衝去領，同等道理啊」、「藝fun券就沒看到電影院大排長龍」。
體育署發放400萬份「動滋券」，6日開放身分證號或居留證號末碼雙號領券，7日再輪到末碼雙號民眾，8日起所有中籤民眾都可領取，使用期間自109年8月8日10時起至110年1月31日止，有抽中的民眾要特別注意使用期限。（編輯：賴詠璿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。