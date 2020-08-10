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彰化爆藏社區感染？醫曝「無症狀者病毒降更慢」：勿鬆懈

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-10 07:10:03update2020-08-10 07:10:09

▲彰化縣萬人新冠肺炎血清抗體調查，初步調查竟發現，部分受檢者血液中的抗體呈現陽性反應，不禁引發外界憂心是否已有潛在社區感染、無症狀患者。（圖／NOWnews資料畫面）
▲彰化縣萬人新冠肺炎血清抗體調查，初步調查竟發現，部分受檢者血液中的抗體呈現陽性反應，不禁引發外界憂心是否已有潛在社區感染、無症狀患者。（圖／NOWnews資料畫面）
彰化縣衛生局日前與台大公衛學院合作，針對確診個案的接觸者，以及居家隔離者，啟動彰化縣萬人新冠肺炎血清抗體調查，初步調查竟發現，部分受檢者血液中的抗體呈現陽性反應，不禁引發外界憂心，是否已有潛在社區感染、無症狀患者。對此，兒科急診醫生吳昌騰分享南韓一項疫情的相關研究，並稱無症狀感染者可能是社區傳播的關鍵因素，隔離無症狀患者是控制新冠病毒傳播必需要做的，目前個人防護還是不能鬆懈。

吳昌騰醫師在臉書粉絲團《來講兒科急診的543-吳昌騰醫師》提到「無症狀感染者的傳播可能是社區傳播的關鍵因素？」為這一陣子的熱門話題，彰化新冠病毒抗體檢測，結果雖然還未有正式報告，但已引起廣泛的討論，因為初步發現部分驗出中和抗（(Neutralizing antibody），直言「因此台灣還是存在社區傳播的風險，因為有無症狀感染者」。

吳昌騰接著分享一篇南韓團隊的重要研究，說明無症狀感染者的傳播，可能是社區傳播的關鍵因素。研究團隊回顧分析2020年3月6日至3月26日南韓Cheonan社區隔離治療中心內，共計303名新冠病毒感染者的數據，在303人當中，193人（63.7%）在隔離時已經有症狀，而110人在首次PCR檢測時被統計為無症狀，但是21人（6.9%）在隔離期間才陸續出現症狀，89人（29.4%）始終沒有出現症狀。

▲新冠肺炎疫情蔓延，中央流行疫情指揮中心召開記者會說明最新疫情。（圖／NOWnews資料畫面）
▲彰化縣萬人新冠肺炎血清抗體調查，初步調查竟發現，部分受檢者血液中的抗體呈現陽性反應，不禁引發外界憂心是否已有潛在社區感染、無症狀患者。（圖／NOWnews資料畫面）
核酸檢測結果表明，無論是上呼吸道檢體中新冠病毒env蛋白（編碼包膜蛋白）和N蛋白（核衣殼蛋白）的基因序列，還是下呼吸道檢體中新冠病毒RdRp （RNA依賴性RNA聚合酶）和N蛋白的基因序列檢測，無症狀感染者和有症狀患者體內的病毒載量都相似的，且從確認感染到解除隔離期間，比起有症狀患者，無症狀感染者下呼吸道檢體中的病毒載量下降得更慢，所以根據這篇研究結果可知，無症狀感染者帶來的傳播，可能是社區傳播的關鍵因素，而隔離無症狀患者可能是控制新冠病毒傳播所必需要做的。吳昌騰文末強調「所以我們一定要記得個人防護還是不能鬆懈的」。

對此，指揮官陳時中回應，目前檢查報告尚未出爐，他自己也還沒看到，不知道真正數目多少，只有看到相關新聞。他強調「零本土不代表零風險」，要追求的是風險可控，「社區有無症狀患者是可預期的，但並沒有發生社區傳播。」 陳時中說，近期有多例個案被懷疑找不到源頭，像是敦睦艦隊、日本女學生、泰國移工和比利時工程師等，但這些風險都是可以控制的，彰化縣這次做的檢測提供更多參考資料，像是接觸者、居家檢疫者的抗體變化，待完整報告出來後能有所參考。（編輯：賴詠璿）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。

關鍵字

彰化 疫情 萬人血清 新冠肺炎 無症狀感染者

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