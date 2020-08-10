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米克拉颱風最快今日生成　氣象局不排除海陸警齊發

記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-08-10 09:11:01update2020-08-10 10:25:23

▲受到熱帶性低氣壓北上影響，今（ 10 ）日天氣轉不穩定，南部及東南部地區容易有陣雨或雷雨，中部地區也有短暫陣雨或雷雨，其他地區中午過後也會轉為有局部短暫陣雨或雷雨。（圖／NOWnews資料照，記者葉政勲攝）
▲受到熱帶性低氣壓北上影響，今（ 10 ）日天氣轉不穩定，南部及東南部地區容易有陣雨或雷雨，中部地區也有短暫陣雨或雷雨，其他地區中午過後也會轉為有局部短暫陣雨或雷雨。（圖／NOWnews資料照，記者葉政勲攝）
受到熱帶性低氣壓北上影響，今（ 10 ）日天氣轉不穩定，南部及東南部地區容易有陣雨或雷雨，降雨時間較長，中部地區也有短暫陣雨或雷雨，其他地區中午過後也會轉為有局部短暫陣雨或雷雨，氣象局指出，位於南海的熱帶性低氣壓最快今日白天會增強成颱風「米克拉」，屆時可能會同時發布海上、陸上颱風警報。

氣象局發布熱帶性低氣壓特報，今日清晨 2 時中西沙島海面的熱帶性低氣壓，其中心位於鵝鑾鼻南南西方 490 公里，預計今日下午通過東沙島海面，晚上逐漸進入台灣海峽南部，未來強度有增強趨勢，今日下午起西南部、恆春半島及東南部（含蘭嶼、綠島）沿海地區及澎湖、金門將有 8 至 9 級強陣風，提醒民眾注意。

氣象局表示，熱帶性低氣壓進入台灣海峽南部後會往北北西方向走，預計明日上午進入中國大陸，今晚至明日上半天將會是對台灣影響最大的時刻。

▲熱帶性低氣壓進入台灣海峽南部後會往北北西方向走，預計明日上午進入中國大陸，今晚至明日上班天將會是對台灣影響最大的時刻。（圖／氣象局）
▲熱帶性低氣壓進入台灣海峽南部後會往北北西方向走，預計明日上午進入中國大陸，今晚至明日上班天將會是對台灣影響最大的時刻。（圖／氣象局）
氣象局指出，因熱帶性低氣壓持續增強，有機會在今日白天生成為颱風「米克拉」，生成後會立刻發布海上颱風警報，同時將視暴風半徑，可能會緊接著發布陸上颱風警報。

雨勢部分，今日南部及東南部地區容易有陣雨或雷雨，降雨時間較長，中部地區也有短暫陣雨或雷雨，其他地區中午過後也會轉為有局部短暫陣雨或雷雨，其中南部、東南部地區及其他山區易有短時強降雨，有局部大雨或豪雨發生的機率；溫度方面，南部及東南部雲多有降雨高溫約 31 度，其他地方高溫仍可達 33 至 35 度。

此外，位在日本東南方海面另個熱帶性低氣壓，未來也有機會發展為颱風「無花果」，但因距離台灣東部海面約 2,600 多公里，爲台灣不會有直接影響；至於颱風「薔蜜」今日清晨 2 時位於台北東北東方 710 公里海面上，以偏北北東方向快速朝韓國移動，對台灣天氣沒有直接影響，不過基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）沿海地區及恆春半島有長浪發生的機率。

關鍵字

颱風 米克拉 氣象局 天氣 下雨

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