全球確診數衝破2000萬例！眾人回推「疫情時間軸」傻了

根據世界實時統計數據網站《Worldometer》資料顯示，截至台灣時間10日上午9時0分，全球新冠肺炎確診人數已經突破2000萬人次，高達73萬多例死亡，128萬多人康復。不過，一名網友在PTT貼文指出，上次突破1000萬人時為6月28日，等於只多40天，又新增1000萬確診病例，即使扣掉美國、巴西、印度3大疫情最慘重的國家，其他國家確診數總合也逼近千萬人，無奈表示「看來最有效減緩疫情，還是要等疫苗啊！」
貼文一出，隨即引發網友熱烈討論，紛紛回應「哇！到2000萬，怕」、「真的會怕！」「大概就是全球人數之於台灣人數」、「致死率沒想像中高，所以大部分人都放鬆了」、「真的有疫苗的一天嗎？」「看來今年就醬惹啦，繼續偽旅行！」「怕爆幫高調」。
指揮中心指出，由於近日國內境外移入，以及外國人士來台返國後確診案例不斷出現，且感染源尚未釐清，要求民眾出入「8大場合」務必配戴口罩，包括醫療照顧機構、大眾運輸、賣場市集、教育學習場所、展演競賽場所、娛樂場所、大型活動、宗教場所。而台北市也重啟相關防治措施，即日搭乘捷運需全程戴口罩，任意將口罩摘下者，勸導不聽最高可罰1萬5000元。（編輯：賴詠璿）
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因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。