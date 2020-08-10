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新冠肺炎疫苗傳捷報！國衛院小鼠實驗證明有效

記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-08-10 10:16:33update2020-08-10 10:17:10

▲國衛院最新倉鼠實驗，發現新冠肺炎疫苗具保護效果。（圖／pixabay）
▲國衛院最新倉鼠實驗，發現新冠肺炎疫苗具保護效果。（圖／pixabay）
新冠病毒(COVID-19)疫情在全球持續延燒，國家衛生研究院也加速疫苗研發工作，今（10）天上午國衛院召開記者會宣布好消息，最新研究結果顯示，施打DNA疫苗的倉鼠，再去感染新冠病毒時，倉鼠不僅體重與活動力沒有受到明顯影響，且肺臟病毒量亦大幅下降，顯示倉鼠在施打疫苗之後，疫苗能有效的產生保護效果。

疫情爆發初期，國衛院隨即針對新冠病毒啟動疫苗開發計畫，推動四大疫苗開發平台，包含胜肽疫苗、DNA疫苗、重組病毒疫苗及次單元疫苗，而後篩選出最具發展潛力的DNA候選疫苗作為後續疫苗開發主軸，緊接著，研究團隊展開動物攻毒試驗，先透過候選疫苗來免疫倉鼠，再用新冠病毒感染倉鼠，也就是說，先讓倉鼠注射DNA候選疫苗，再讓倉鼠感染新冠病毒，藉此觀察疫苗是否具有保護力。

實驗結果顯示，沒有接受DNA候選疫苗免疫的倉鼠，體重明顯減輕，活動力跟著下降，肺臟也有很高的病毒量；接受DNA候選疫苗免疫的倉鼠，體重與活動力則沒有受到太多影響，更重要的是，接受DNA候選疫苗免疫的倉鼠，能夠有效抑制新冠病毒的複製，肺臟病毒量降為原本的1%，代表疫苗產生非常好的保護效果。

此外，有別於傳統的不活化病毒疫苗或是重組蛋白疫苗技術，DNA疫苗屬於新一代的核酸疫苗技術，具有快速生產的優勢，這次國衛院與安特羅生物科技股份有限公司共同開發DNA候選疫苗。

另外國內生技大廠生華科，上周8月6日才公布和全美最大的醫療體系之一BannerHealth簽署合作備忘錄，要盡速展開CK2抑制劑Silmitasertib(CX-4945)治療新冠患者的人體臨床試驗，今天又發布重訊公告，將再和美國喬治亞州先進研究和教育中心醫療機構，正式簽訂合作備忘錄，將進行由研究者發起主導的IIT(Investigator-Initiated Trial)新冠人體臨床試驗，生華科新藥Silmitasertib接下來將直接透過人體實證，是否對於抗新冠病毒具有療效。

 

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

國衛院 倉鼠實驗 生華科 疫苗 新冠肺炎

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