🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 生活

台師大攜手元大投信　結合大學社會責任與永續指數投資

記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-08-10 10:27:26

▲國立台灣師範大學今（10）日發出消息表示，智能與指數化投資研究中心與元大投信進行產學合作。（圖／台師大提供）
▲國立台灣師範大學今（10）日發出消息表示，智能與指數化投資研究中心與元大投信進行產學合作。（圖／台師大提供）

企業社會責任觀念，隨著全球社會公民意識提升開始發酵，國立台灣師範大學今（10）日發出消息表示，管理學院在108年設置了「智能與指數化投資研究中心」，針對指數化投資與資產管理未來趨勢等議題進行研究，並與元大投信進行產學合作，將大學社會責任（USR）鏈結永續（ESG）指數投資，期待為相關產業、學術社群、及市場監理機構的溝通橋樑。 

近二年全球ESG發展儼然為投資主流之一，從環境關懷（Environment）、社會文化考量（Social）、以及公司治理（Governance）等面向規劃永續發展方針，將更及時回應社會問題。 

今年起，台師大「智能與指數化投資研究中心」陸續獲得多家國際指數公司，及台灣CFA協會認可與參與，並與元大投信進行產學合作，將對智能投資管理、永續（ESG）指數投資、退休基金管理等主題進行研究，攜手打造台灣成為亞洲創新的指數化投資與資產管理之研發中心。 

台師大表示，元大投信近二年積極投入ESG，從ESG產品、ESG資產管理，到提供投資人ESG Solutions，而國內大專院校近年來也相當重視USR，因此，台師大智能與指數化投資研究中心與元大投信之產學合作，希望為台灣ESG結合USR樹立新典範。 

台師大指出，台灣指數化投資市場經過多年發展，產品涵蓋範圍多元，政策鼓勵業者持續創新，人才培育，把成功經驗複製到其他亞洲市場。因此，「智能與指數化投資研究中心」邀請FTSE Russell、ICE、iHS Markit、Nasdaq、S&P Dow Jones Global Indices等指數公司主管擔任研究中心顧問，將借重國際指數公司在全球指數化投資及各國市場經營發展的經驗，提升研究中心國際化視野與研究能量。 

關鍵字

智能與指數化投資研究中心 USR ESG 台師大 元大投信

NOW民調中心

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

繼續作答
台灣最近每天都有確診案例，您會擔心疫情再起嗎？

台灣最近每天都有確診案例，您會擔心疫情再起嗎？

繼續作答

想看更多

[PR]網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]時下最夯「像極了愛情」風潮延燒！10個熱門梗圖一次看

時下最夯「像極了愛情」風潮延燒！10個熱門梗圖一次看

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]致命吸引力！ 她們都當過又辣又嗆的「女殺手」

致命吸引力！ 她們都當過又辣又嗆的「女殺手」

[PR]日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

[PR]2020兒藝節！玩美島5大看點好拍又好玩！免費放電一整天！

2020兒藝節！玩美島5大看點好拍又好玩！免費放電一整天！

[PR]過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

過敏兒照過來！養成好習慣減少過敏爆發 你可以這樣做

[PR](台灣疫情不斷更新) 第2波新冠肺炎疫情來襲？八大場合強制戴口罩

(台灣疫情不斷更新) 第2波新冠肺炎疫情來襲？八大場合強制戴口罩

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]2020 年 7 月車輛保修優惠總整理！回廠看這最划算

2020 年 7 月車輛保修優惠總整理！回廠看這最划算

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽