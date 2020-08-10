台師大攜手元大投信　結合大學社會責任與永續指數投資

企業社會責任觀念，隨著全球社會公民意識提升開始發酵，國立台灣師範大學今（10）日發出消息表示，管理學院在108年設置了「智能與指數化投資研究中心」，針對指數化投資與資產管理未來趨勢等議題進行研究，並與元大投信進行產學合作，將大學社會責任（USR）鏈結永續（ESG）指數投資，期待為相關產業、學術社群、及市場監理機構的溝通橋樑。





近二年全球ESG發展儼然為投資主流之一，從環境關懷（Environment）、社會文化考量（Social）、以及公司治理（Governance）等面向規劃永續發展方針，將更及時回應社會問題。





今年起，台師大「智能與指數化投資研究中心」陸續獲得多家國際指數公司，及台灣CFA協會認可與參與，並與元大投信進行產學合作，將對智能投資管理、永續（ESG）指數投資、退休基金管理等主題進行研究，攜手打造台灣成為亞洲創新的指數化投資與資產管理之研發中心。





台師大表示，元大投信近二年積極投入ESG，從ESG產品、ESG資產管理，到提供投資人ESG Solutions，而國內大專院校近年來也相當重視USR，因此，台師大智能與指數化投資研究中心與元大投信之產學合作，希望為台灣ESG結合USR樹立新典範。





台師大指出，台灣指數化投資市場經過多年發展，產品涵蓋範圍多元，政策鼓勵業者持續創新，人才培育，把成功經驗複製到其他亞洲市場。因此，「智能與指數化投資研究中心」邀請FTSE Russell、ICE、iHS Markit、Nasdaq、S&P Dow Jones Global Indices等指數公司主管擔任研究中心顧問，將借重國際指數公司在全球指數化投資及各國市場經營發展的經驗，提升研究中心國際化視野與研究能量。



