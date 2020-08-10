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小小兵上映十周年　麥當勞推出獨家置物籃12日開賣

記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-08-10 10:48:59

▲速食業者今（10）日宣布與電影公司合作，推出小小兵限定周邊商品，將在12日上午11點起正式開賣。（圖／業者提供）
▲速食業者今（10）日宣布與電影公司合作，推出小小兵限定周邊商品，將在12日上午11點起正式開賣。（圖／業者提供）

照明娛樂於2010年上映的《神偷奶爸》讓全球掀起黃色「小小兵」風潮，隨著上映10周年與即將上映的《小小兵2：格魯的崛起》，速食業者今（10）日宣布與電影公司合作，推出限定周邊商品，將在12日上午11點起正式開賣。

萌力轟炸全球的黃色小搗蛋「小小兵」將亂入全台麥當勞，萬用置物籃系列每次推出便造成粉絲轟動，此次聯名身穿標準配備，護目鏡與藍色吊帶褲、超級熱愛香蕉的的黃色小搗蛋，重磅推出全新「小小兵萬用置物籃」，將在《小小兵2：格魯的崛起》首次亮相的全新角色拖拖（Otto）也一同登場。

8月12日上午11點起至9月8日止，凡於餐廳內購買任何套餐加價269元或單買319元即可擁有，暑假出遊拎著小小兵，一起High翻全場，數量有限，若售完活動便會提前截止。

▲小小兵萬用置物籃更能拿來裝沙、玩水，是暑假外出野餐、旅遊的實用好物。（圖／業者提供）
▲小小兵萬用置物籃更能拿來裝沙、玩水，是暑假外出野餐、旅遊的實用好物。（圖／業者提供）
獲得奧斯卡提名的《神偷奶爸2》與《神偷奶爸3》全球票房更超過10億美金，現在世界各地都有黃色小蹤影，不僅各大潮流品牌打造獨家聯名款，美國彩通（Pantone）更設計專屬小小兵的色票，這些可愛爆表的世界巨星，已在全世界吹起了「小小兵狂熱」。

麥當勞先後推出美樂蒂、Hello Kitty萬用置物籃都獲得粉絲熱烈迴響，6到8小時即秒殺完售，看準動畫界巨星10周年，推出小小兵萬用置物籃，全台限量7萬個，預計開賣首日能為餐廳帶來約1成的來客數成長。萬用置物籃手提、車掛、平擺通通沒問題，炎炎夏日喜愛去海邊，更能拿來裝沙、玩水，和乘著香蕉船的小小兵，一起玩樂冒險，是暑假外出野餐、旅遊的實用好物，粉絲們千萬別錯過。

關鍵字

周邊 限量 神偷奶爸 小小兵 萬用置物籃

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