車站前攔小黃！女見司機「1離譜行為」　網驚：根本黑道

該名網友在PTT發文，他表示某天因為搬了重物，下了火車感到非常疲憊，於是「想說奢侈一下搭計程車去目的地」，就在火車站前攔了排班的計程車，到達目的地後車資一共是250元，但因為當時是晚上，周圍一片漆黑，唯一的燈就是司機駕駛座旁的燈，照不到後座，原PO也忘記帶手機，根本看不到自己拿了什麼。
在付錢時，原PO以為自己拿了三張100元，但其實是一張500元和兩張100元，司機接手後在燈下看完就用左手將兩張100元蓋在500元上方，要用右手找他50元，「不好意思等一下，我是不是給錯錢了」，司機卻一直裝傻不願歸還，爭吵時間久到連社區警衛都出來關心，最後原PO強硬表示再不還錢就要報警，對方才就此收手。
他也提到，當下也有想要檢舉這位司機，但發現他好像沒有加入車隊，椅背也沒有貼資訊，只有副駕駛座前面有，但無奈光線實在太暗，根本看不清楚。他之前也用超商叫過前三大的計程車車隊，都沒發生問題，司機也都不錯，文末他也提醒，如果在某些火車站要搭計程車，建議不要直接在門口攔，可以走遠一點或用手機、超商叫，也要是有車隊的比較好。
貼文一出，引起網友熱議，「某些火車站的計程車跟黑道基本沒兩樣」、「門口排班的滿多素質差，車也老舊」、「無法給評價的不要坐」、「一定要用APP叫計程車，尤其妳是女生容易被司機欺負」、「下次找有車隊的，不過也是你疏忽，讓他起了貪念且有機可乘」、「門口排班的小黃都很雷，不只素質差，車資也很黑，請愛用叫車服務，留有紀錄也比較安全」。（編輯：郭佩蓉）