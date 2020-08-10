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媽買好市多葡萄！打開竄出1有毒生物　網嚇壞：太誇張了

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-10 12:17:38

▲網友到Costco買葡萄，回家清洗後竟發現一隻毒蜘蛛「黑寡婦」，讓她當場嚇傻。（左圖／NOWnews 資料照；右圖／翻攝自臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》）
▲網友到Costco買葡萄，回家清洗後竟發現一隻毒蜘蛛「黑寡婦」，讓她當場嚇傻。（左圖／NOWnews 資料照；右圖／翻攝自臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》）
不少家庭每到假日都很喜愛到好市多採買，不僅種類豐富，量多也是其特色之一，不過也有名媽媽在網路上分享，近日到好市多買了一盒葡萄，沒想到打開竟然竄出一隻「有毒的蜘蛛」，讓她當場嚇傻，貼文一出，引起網友熱議。

該名媽媽在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》PO文，她表示近日去Costco買了一盒兒子愛吃的香檳葡萄，不過回家正要清洗葡萄時，竟然竄出一隻蜘蛛，一查才發現這隻竟然是「黑寡婦」，讓她嚇得直呼「還好沒被咬到」，同時她也提醒其他有購買的網友們要小心注意。

▲有名媽媽在臉書社團PO文，表示自己到賣場買葡萄回家，竟發現一隻毒蜘蛛。（圖／翻攝自Costco好市多
▲有名媽媽在臉書社團PO文，表示自己到賣場買葡萄回家，竟發現一隻毒蜘蛛。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說》）
而後來她也更新貼文，提到如果早知道這是毒蜘蛛就不會抓了，而因為發現蜘蛛的當下想讓兒子看看，所以拿了幼稚園發的昆蟲觀察盒，盒子靠近蜘蛛時，是牠自己爬進去的。後來一知道這是有毒的蜘蛛，原PO怕牠肚子裡會有小蜘蛛孵化，就直接將牠淹死在盒子內，接著用火燒死，她也補充，目前已通報農業局。

▲有名媽媽到賣場買葡萄回家，竟發現一隻毒蜘蛛「黑寡婦」。（圖／翻攝自Costco好市多
▲有名媽媽到賣場買葡萄回家，竟發現一隻毒蜘蛛「黑寡婦」。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說》）
貼文一出，引起一萬多名網友點讚，近1500則留言，「太可怕了！還好你們沒有被攻擊」、「很可怕耶！買個水果還送一隻蜘蛛」、「以後真的要多注意了，好嚇人」、「好可怕哦，還好人沒事」、「太誇張了！恐怖」、「哇！這要謹慎處理」、「哇好危險，幸好版主跟孩子都沒事」。

根據加拿大廣播公司報導，先前也有名愛城婦女在Costco購買一包進口葡萄，在葡萄串裡也發現一隻黑寡婦毒蜘蛛，讓她當下嚇得尖叫，但當時Costco對此事未置一辭。而《 NOWnews 今日新聞》針對網友在臉書社團發表的文章內容，也親自致電給好市多的公關詢問，目前得到對方的回應說法是「因為目前只是網路消息，好市多以往也沒有這種經驗，所以暫時無法做出回應」。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字

蜘蛛 黑寡婦 好市多 葡萄 大賣場

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