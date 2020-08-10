拜拜也要麥克鷄塊！電商結盟速食業者搶攻「好兄弟商機」

根據電商平台PChome 24h購物觀察，受惠網購快速到貨、箱購免搬運的特色，近年來許多消費者轉向至虛擬通路採購普渡供品。對此，PChome 24h購物今年強勢結盟「麥當勞」，獨家合作新穎的中元活動，讓麥當勞餐點也能成為另類新選擇，再創中元新話題。
另外，業者也指出，為因應今年上半年宅經濟需求高漲，不少消費者養成居家料理的習慣，而乾拌麵具備料理簡單、上桌快速兩大特色，且近來各大品牌爭先加入銷售市場，多元風味口感及麵條選擇，帶動拌麵商品買氣激增，成為中元熱門採購首選。
業者也表示，今年乾糧果腹類、調味罐頭商品也於站上掀起搶購熱潮，多數消費者看準此類型商品體積輕巧、易保存的特性，搭配站上箱購促銷優惠，吸睛的高性價比，促使購入大組數與箱購的比例較往年提升許多，買氣暢旺。
另外，業者指出，上半年多數消費者減少國外旅遊行程，進口零食採購需求攀升，且尤以日、韓零食倍受國人喜愛，站上除了過往出國必買的日本梅乾、韓國洋芋片等商品持續熱銷外，中元採買又以小份量包裝、易攜帶分食的零食品項最受青睞，像是東南亞的海苔、日本米果、韓國堅果等皆相當受歡迎，市場需求熱絡。
業者期待，透過創新的營銷策略，能夠延續消費者的誠心與習俗，開創中元新風潮，並讓消費者在家也能輕鬆備齊中元所需，享受快速穩定的購物服務及體驗。