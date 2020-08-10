人脈到底怎麼經營？他揭「暗黑真相」：天下沒白吃的午餐

該名網友在PTT上發文，他表示很多人說在這個社會上，要依靠的就是人脈，不過人脈應該也都是靠著工作關係得到的，假如哪天換工作了，或是同事離開，離職了根本也沒任何人理你，他也提到，所以所謂的經營人脈到底要怎麼經營，是偶爾關心別人最近過得如何，還是要每逢三節就送個禮物，亦或是一起約出門踏青、郊遊和車聚呢？
貼文一出，網友們也紛紛留言，「不用經營，夠強，才會有人脈要認識你」、「簡單一句，有利可圖才有人脈」、「你有利用價值才有所謂的人脈」、「很多公司主管退休後就沒人脈了，所謂的人脈就是社會關係」、「經營自己，讓自己對他們而言是有利可圖的，互助互利」。
也有網友一句話點出，「有利用價值的才叫人脈，沒利用價值的叫普通朋友」，整天約吃飯、玩樂，但有事卻幫不上忙，最多只能聽你抱怨的這種是普通朋友，反觀能幫你介紹工作客戶拉你一把幫你一把的，這種才是人脈。人脈也不光是靠請客吃飯就有，畢竟天下沒有白吃的午餐，當你在求人脈時，對方也會盤算你的利用價值夠不夠。
即使別人好心幫你一些小事，但如果你對他人沒利用價值時，那也就到此為止，真正好康你也沒份，他也分享，想知道人脈怎麼經營，可以看《鹿鼎記》小說版，韋小寶雖有張唬爛嘴和主角強運，但他同時也懂得人脈之道，「只能說，人脈很吃天份和運氣的，不是你自動去拍馬示好，人家就願意拉你一把」。（編輯：郭佩蓉）