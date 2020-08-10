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男狂讚「同學身材好」！女友爆氣結局曝　眾怒：你哪根蔥

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-10 13:42:40

▲女網友因男友常嫌棄她的身材，甚至拿其他女生來和她比較，讓她相當難過。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲女網友因男友常嫌棄她的身材，甚至拿其他女生來和她比較，讓她相當難過。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
許多女生無止盡的追求「美」，究竟是真心想讓自己變得更好，還是只是為了要符合世俗的眼光，為了迎合他人才一昧追求呢？對此，也有名女網友分享，男友因為自己的身材，常常嫌棄她，甚至還拿其他女生來和她比較，讓她非常難過，最後受不了提出分手，文章一出也引起網友熱議。

該名網友在社群平台《Dcard》上發文，她表示和男友在一起的這半年，她的身材在身旁朋友眼中都還算不錯，身高有172公分，體重53公斤，只是胸部較不豐腴，小腹、臀部以及雙腿，她都認為是正常。某次和男友聊到女生穿衣服，對方就說「妳沒奶可以一天到晚露乳溝，頂多只能露腰跟腿還有鎖骨肩膀」。

▲女網友以「前男友常對我身材開玩笑」為題，在社群平台《Dcard》上發文。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲女網友以「前男友常對我身材開玩笑」為題，在社群平台《Dcard》上發文。（圖／翻攝自《Dcard》）
而某天原PO穿了無袖小背心出門，男友走在路上看到一個身材豐腴的女生，稍微瞄了一下，還說「在看你身上看不到的東西啊」，這讓原PO相當難過，因為這種情況已經很多次了，還會自稱開玩笑的講，「不多吃一點營養的，難怪前胸後背都快分不清」。而最誇張的是，最近男友和一位女同學走得很近，原PO試探的問他「某人跟你最近越來越好囉」，沒想到男友竟然回「他蠻可愛的，妳有她的身材會更可愛」。

▲女版無袖小背心。（示意圖，文章中內容與圖中人物無關／翻攝自《Dcard》）
▲女版無袖小背心。（示意圖，文章中內容與圖中人物無關／翻攝自《Dcard》）
原PO再也受不了，和男友提分手，她認為如果是玩笑話可以久久開一次，但這種頻率跟語氣讓她頓時失去了所有安全感與信任，也有認真和男友討論過並說出想法，對方也只是回應玩笑習慣就好，讓她非常難過，但也不想過著男友整天對她身材指點的生活，更不想為一個不值得的人改變自己，「一定有一個人能接受最真實的我吧，只是要等待而已」。

雖然後來原PO男友知道錯了，但她也真的心寒了，覺得沒有重蹈覆轍的必要，網友們也紛紛留言「男人算哪根蔥？不用為了男人喜好流淚」、「分得好，兩個人在一起如果沒有比較開心那還不如一個人，我不懂一直批評別人身材是什麼意思」、「我也被前男友嫌的半死，分手是種解脫」、「真的討厭愛嘴砲又自以為幽默的人」、「常常覺得當女生為什麼要那麼累，在意好多，身材讓自己好沒安全感」。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字

感情 尊重 男女 身材 分手

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