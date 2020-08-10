🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 生活

美衛生部長為捍衛台美友誼高調訪台　不忘「酸」中國大陸

記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-08-10 16:21:57update2020-08-10 16:29:37

▲美國衛生及公共服務部部長阿薩爾（ Alex Azar ）來台訪問，今(10)日下午到中央流行疫情指揮中心，和衛福部長陳時中會面，簽署「醫衛合作備忘錄」。
▲美國衛生及公共服務部部長阿薩爾（ Alex Azar ）來台訪問，今(10)日下午到中央流行疫情指揮中心，和衛福部長陳時中會面，簽署「醫衛合作備忘錄」。
美國衛生及公共服務部部長阿薩爾（ Alex Azar ）這回高調來台訪問，今(10)日下午三點到中央流行疫情指揮中心，和衛福部長陳時中會面，簽署「醫衛合作瞭解備忘錄」過程中面對外媒提問，為什麼這回美方官員不同以往，高調參訪，對此阿薩爾也不避諱，肯定台美關係外也不忘狠酸中國大陸。

阿薩爾強調，這次的訪問代表的是美國肯定跟台灣之間深厚的友誼，以及夥伴關係，包括文化、安全、經濟、衛生，以及民主開放、透明等價值，我們在衛生領域長期以來，一直有密切合作的歷史，台灣不論是在公共衛生或是資訊分享，都有透明合作的模式，尤其這一次新冠肺炎疫情當中，我們應該要支持並肯定，能透過透明、共享價值的防疫夥伴。

阿薩爾還提到，在四年之前，世衛大會還有世衛組織，移除了台灣在世衛大會中觀察員的地位，這樣的做法剝奪了全世界，公衛社群沒辦法接觸到台灣的專才，以及世界級的公衛基礎建設，在川普總統指示之下，美國每年都在支持，要恢復台灣在世衛大會觀察員的地位，但是中國共產黨跟世衛組織阻止了美國這麼做。

阿薩爾強調，這也是我們川普總統，對世衛組織感到最挫折的一點，另外也認為世衛組織沒有進行改革，這個情況非常極端，像是2018年5月，跟陳時中部長在日內瓦世衛大會場外碰面的時候，那時候世衛組織正在處理剛果伊波拉疫情，當時總幹事跟世界發出疾呼，希望能夠對於這個事情進行捐助，當時美國慷慨捐助，但中國沒有任何捐贈，台灣雖然被剝奪觀察員身份，但是當時台灣還是慷慨捐助100萬美元給世衛組織，來面對剛果疫情，可是在北京的指示之下，世衛組織拒絕了台灣的這筆捐款。

因此阿薩爾表示，這次代表川普總統來到台灣造訪，不但是要凸顯台灣對於全球公衛社群的重要地位，還有展現台灣未來能做出的貢獻，也要強調台美強勁以及密切的夥伴關係和友誼。

關鍵字

阿薩爾 衛福部 備忘錄 美國衛生部長 陳時中

NOW民調中心

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

繼續作答
台灣最近每天都有確診案例，您會擔心疫情再起嗎？

台灣最近每天都有確診案例，您會擔心疫情再起嗎？

繼續作答

想看更多

[PR]網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]時下最夯「像極了愛情」風潮延燒！10個熱門梗圖一次看

時下最夯「像極了愛情」風潮延燒！10個熱門梗圖一次看

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]致命吸引力！ 她們都當過又辣又嗆的「女殺手」

致命吸引力！ 她們都當過又辣又嗆的「女殺手」

[PR]日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

[PR]2020兒藝節！玩美島5大看點好拍又好玩！免費放電一整天！

2020兒藝節！玩美島5大看點好拍又好玩！免費放電一整天！

[PR]再帥再美 髮型不對就不行！回顧這些男神、女神的崩壞髮型

再帥再美 髮型不對就不行！回顧這些男神、女神的崩壞髮型

[PR](台灣疫情不斷更新) 第2波新冠肺炎疫情來襲？八大場合強制戴口罩

(台灣疫情不斷更新) 第2波新冠肺炎疫情來襲？八大場合強制戴口罩

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]（日本疫情不斷更新）日本全境淪陷！疫情失控、感染人數增 安倍晉三籲出門戴口罩

（日本疫情不斷更新）日本全境淪陷！疫情失控、感染人數增 安倍晉三籲出門戴口罩

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽