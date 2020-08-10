美衛生部長為捍衛台美友誼高調訪台　不忘「酸」中國大陸

阿薩爾強調，這次的訪問代表的是美國肯定跟台灣之間深厚的友誼，以及夥伴關係，包括文化、安全、經濟、衛生，以及民主開放、透明等價值，我們在衛生領域長期以來，一直有密切合作的歷史，台灣不論是在公共衛生或是資訊分享，都有透明合作的模式，尤其這一次新冠肺炎疫情當中，我們應該要支持並肯定，能透過透明、共享價值的防疫夥伴。
阿薩爾還提到，在四年之前，世衛大會還有世衛組織，移除了台灣在世衛大會中觀察員的地位，這樣的做法剝奪了全世界，公衛社群沒辦法接觸到台灣的專才，以及世界級的公衛基礎建設，在川普總統指示之下，美國每年都在支持，要恢復台灣在世衛大會觀察員的地位，但是中國共產黨跟世衛組織阻止了美國這麼做。
阿薩爾強調，這也是我們川普總統，對世衛組織感到最挫折的一點，另外也認為世衛組織沒有進行改革，這個情況非常極端，像是2018年5月，跟陳時中部長在日內瓦世衛大會場外碰面的時候，那時候世衛組織正在處理剛果伊波拉疫情，當時總幹事跟世界發出疾呼，希望能夠對於這個事情進行捐助，當時美國慷慨捐助，但中國沒有任何捐贈，台灣雖然被剝奪觀察員身份，但是當時台灣還是慷慨捐助100萬美元給世衛組織，來面對剛果疫情，可是在北京的指示之下，世衛組織拒絕了台灣的這筆捐款。
因此阿薩爾表示，這次代表川普總統來到台灣造訪，不但是要凸顯台灣對於全球公衛社群的重要地位，還有展現台灣未來能做出的貢獻，也要強調台美強勁以及密切的夥伴關係和友誼。