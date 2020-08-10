米克拉颱風持續增強　全台18縣市發布豪雨、大雨特報

氣象局表示，米克拉颱風中心位置目前在鵝鑾鼻西南方海面，以每小時 25 轉 21 公里速度，向北進行，其暴風圈已進入巴士海峽及東沙島海面，逐漸朝台灣海峽南部接近，對巴士海峽、東沙島海面、臺灣海峽及台灣北部海面構成威脅，澎湖及金門也應嚴加戒備並防強風豪雨，預計此颱風未來強度有增強的趨勢。
氣象局預報中心課長羅雅尹說明，米克拉颱風今晚至明日上半天是最接近台灣的時刻，下午起南部、東南部地區易有短時強降雨，並有局部大雨或豪雨，中部地區及其他山區也有局部大雨發生機率，澎湖及金門雨勢也會逐漸加大；未來颱風進入台灣海峽後因環境影響，強度將回持平或減弱。
羅雅尹提醒，今日台灣附近各海面風浪將逐漸增大，下午至明日澎湖將有 10 至 11 級強陣風，雲林以南、恆春半島、基隆北海岸、東北部沿海空曠地區及金門亦有 8 至 10 級強陣風，明日馬祖有 8 至 10 級強陣風出現的機率，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、西南部沿海地區及澎湖、金門有長浪發生的機率。
此外，隨著颱風外圍環流影響，易有短時強降雨，氣象局針對全台 18 縣市發布豪雨、大雨特報，彰化縣、雲林縣及南投縣有局部大雨或豪雨，大台北、桃園以南、花東地區及宜蘭山區有局部大雨發生的機率。