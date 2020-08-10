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男「35歲單身vs離過婚」哪個慘？網分析完一看：絕對不虧

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-10 15:39:43

▲網友詢問男生「35歲母胎單身vs離過婚」哪個比較慘？（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲網友詢問男生「35歲母胎單身vs離過婚」哪個比較慘？（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
許多人都希望能和正在交往的對象能有好的發展或是未來能夠順利找到一個能共度餘生的伴侶，不過也有網友提問，假如今天有兩位35歲的男人，分別是母胎單身，和離過婚，那麼哪一個會比較慘？貼文一出，引起大批網友熱議。

該名網友在PTT發文，他以「 35歲男人母單跟離過婚哪個慘」為題，表示如果年紀同樣都是35歲了，一個是沒有任何交往經驗，另一個則是離過婚，女孩們認為哪一個會比較扣分呢？

▲網友以「
▲網友以「 35歲男人母單跟離過婚哪個慘」為題，在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）
貼文一出，引起許多熱議，「都不好，選不出來。年紀大母單可能多少有點仇女傾向，離婚要看原因，但優質男離婚的機率低」、「離婚，因為離婚被消耗的資源多。且心理狀態可能不一定比較」、「當然是離過婚啊，母胎單身哪有什麼慘」、「母胎單身吧」。

不過也有網友分析這兩者的利弊，他表示「建議不要選離婚的，寧可選母胎單身」，因為離婚的男人他們的情感多少都有受過傷，對後段婚姻通常不會全心投入，在感情上只會付出愈來愈少，而且可能只是將妳當成情感上的替代品，隨時都可能離開。也會有比較的內心問題，還有和前妻與小孩的贍養費問題。而他們防禦心態也會比較重一點，對後段婚姻的結婚或交往對象、對人會比較懷疑。

至於母胎單身的男人，雖然在感情和行為表現上較為笨拙，但這是可以改善的。重點是母胎單身的男生有時候對女生而言比較好拐，比較沒有防禦心，反正這對女生而言，調教一下就可以了，母胎單身的男人也比較會投入全部感情，傾其所有，女生會比較感到幸福，「我會寧可選母胎單身男，絕對不虧，參考看看」。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字

感情 伴侶 母胎單身 離婚 男生

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