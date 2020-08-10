男「35歲單身vs離過婚」哪個慘？網分析完一看：絕對不虧

該名網友在PTT發文，他以「 35歲男人母單跟離過婚哪個慘」為題，表示如果年紀同樣都是35歲了，一個是沒有任何交往經驗，另一個則是離過婚，女孩們認為哪一個會比較扣分呢？
貼文一出，引起許多熱議，「都不好，選不出來。年紀大母單可能多少有點仇女傾向，離婚要看原因，但優質男離婚的機率低」、「離婚，因為離婚被消耗的資源多。且心理狀態可能不一定比較」、「當然是離過婚啊，母胎單身哪有什麼慘」、「母胎單身吧」。
不過也有網友分析這兩者的利弊，他表示「建議不要選離婚的，寧可選母胎單身」，因為離婚的男人他們的情感多少都有受過傷，對後段婚姻通常不會全心投入，在感情上只會付出愈來愈少，而且可能只是將妳當成情感上的替代品，隨時都可能離開。也會有比較的內心問題，還有和前妻與小孩的贍養費問題。而他們防禦心態也會比較重一點，對後段婚姻的結婚或交往對象、對人會比較懷疑。
至於母胎單身的男人，雖然在感情和行為表現上較為笨拙，但這是可以改善的。重點是母胎單身的男生有時候對女生而言比較好拐，比較沒有防禦心，反正這對女生而言，調教一下就可以了，母胎單身的男人也比較會投入全部感情，傾其所有，女生會比較感到幸福，「我會寧可選母胎單身男，絕對不虧，參考看看」。（編輯：郭佩蓉）