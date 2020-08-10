受米克拉影響嘉義下午昏天暗地　縣府籲做好防颱

縣府表示，已屆成熟期水稻，請農民們及早收穫烘乾進儲，未屆收穫稻作視天候狀況，必要時宜增高田間灌水，以防倒伏；果樹請視實際狀況增設支柱，以加強果樹的抗風能力；蔬菜則正值收穫時期，請農民業者儘速採收，亦請轄區農民團體協助購貯入庫冷藏，以俾未來釋出一定數量來調節市場需求﹔對於花卉，包括盆花及草花，請移入設施內或加強覆蓋保護，並注意設施結構安全，綠化植栽樹木亦請加強固定支柱及修剪枝條
養殖漁業魚塭應加強塭堤修補維護和排水路的疏通，必要時請於塭堤加設防護網或提早收成，以減少魚塭溢堤或潰堤時養殖物流失損失。並檢視備用發電機能否啟動及添足油料，加強巡視水閘門、保持操作正常，低窪地區應防淹水與海水倒灌。
淺海養殖牡蠣養殖設施，必須檢查其結構，妥為裝修補強，必要時應提早收成﹔海面上作業船隻，應留意收聽颱風最新動態並適時進港避風，在港漁船應加強纜繩繫縛嚴加戒備。
有關休閒農場及休閒農業區，縣府提請應加強休閒農業設施安全檢查及維護工作，落實防颱警急應變整備工作，做好必要疏散避難措施並妥善疏導遊客，以維護安全。
颱風豪雨過後，縣府籲請農民業者積極防範農作物病蟲害發生，注意清園、排除積水，並加強中耕培土及肥培管理措施，以確保農作物的產量及品質，讓災害損失能降到最低。