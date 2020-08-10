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受米克拉影響嘉義下午昏天暗地　縣府籲做好防颱

記者惲朋/嘉義報導
calendar_today2020-08-10 16:47:44

▲米克拉颱風警報發佈，嘉義縣政府除籲請農漁民做好防颱防汛準備外，嘉義縣消防局已著手調動動力膠筏因應。(圖／記者陳惲朋攝）
▲米克拉颱風警報發佈，嘉義縣政府除籲請農漁民做好防颱防汛準備外，嘉義縣消防局已著手調動動力膠筏因應。(圖／記者陳惲朋攝）
中央氣象局今（10）日上午10時30分發佈今年第6號颱風米克拉的陸上、海上颱風警報，下午4點不到，嘉義海區已經昏天暗地並下起大雨，附近海面風浪逐漸增大嘉義縣政府為防米克拉颱風造成危害，籲請農漁民及作業船隻隨時注意颱風動態，做好防颱準備，減少農漁產損失。

縣府表示，已屆成熟期水稻，請農民們及早收穫烘乾進儲，未屆收穫稻作視天候狀況，必要時宜增高田間灌水，以防倒伏；果樹請視實際狀況增設支柱，以加強果樹的抗風能力；蔬菜則正值收穫時期，請農民業者儘速採收，亦請轄區農民團體協助購貯入庫冷藏，以俾未來釋出一定數量來調節市場需求對於花卉，包括盆花及草花，請移入設施內或加強覆蓋保護，並注意設施結構安全，綠化植栽樹木亦請加強固定支柱及修剪枝條

養殖漁業魚塭應加強塭堤修補維護和排水路的疏通，必要時請於塭堤加設防護網或提早收成，以減少魚塭溢堤或潰堤時養殖物流失損失。並檢視備用發電機能否啟動及添足油料，加強巡視水閘門、保持操作正常，低窪地區應防淹水與海水倒灌。

▲米克拉的陸上、海上颱風警報，下午4點不到，嘉義海區已經昏天暗地並下起大雨。(圖／記者陳惲朋攝）
▲米克拉的陸上、海上颱風警報，下午4點不到，嘉義海區已經昏天暗地並下起大雨。(圖／記者陳惲朋攝）
淺海養殖牡蠣養殖設施，必須檢查其結構，妥為裝修補強，必要時應提早收成海面上作業船隻，應留意收聽颱風最新動態並適時進港避風，在港漁船應加強纜繩繫縛嚴加戒備。

有關休閒農場及休閒農業區，縣府提請應加強休閒農業設施安全檢查及維護工作，落實防颱警急應變整備工作，做好必要疏散避難措施並妥善疏導遊客，以維護安全。

颱風豪雨過後，縣府籲請農民業者積極防範農作物病蟲害發生，注意清園、排除積水，並加強中耕培土及肥培管理措施，以確保農作物的產量及品質，讓災害損失能降到最低。

關鍵字

颱風 米克拉 防颱準備 嘉義縣

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