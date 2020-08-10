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美衛生部長對陳時中釋善意　笑稱：我們都習慣開記者會

記者劉雅文/台北報導
calendar_today2020-08-10 16:43:17update2020-08-10 16:45:44

▲美國衛生及公共服務部部長阿薩爾（ Alex Azar ）來台訪問，今(10)日下午到中央流行疫情指揮中心，和衛福部長陳時中會面，簽署「醫衛合作備忘錄」。
▲美國衛生及公共服務部部長阿薩爾（ Alex Azar ）來台訪問，今(10)日下午到中央流行疫情指揮中心，和衛福部長陳時中會面，簽署「醫衛合作備忘錄」。
美國衛生及公共服務部部長阿薩爾（ Alex Azar ）這回來台訪問，今(10)天特別來到中央流行疫情指揮中心，和衛福部長陳時中會面，共同簽署「醫衛合作瞭解備忘錄」，阿薩爾在致詞時更是先開了自己跟陳時中一個玩笑，他說：「陳部長跟我一樣，今年越來越習慣舉行記者會，我們應該可以分享一些開記者會的技巧」。

阿薩爾還提到，這一次的訪問是絕佳機會，可以學習台灣世界級的防疫能力，也能幫助延續美台20多年來，公衛上密切的合作，像是過去從SARS、癌症、疫苗研發跟資訊的分享，都一直有著深厚的合作。也不忘讚賞陳時中，帶領公衛專家團隊，還有台灣人民，不只是透過最佳科學跟公衛方式，還有開放及民主精神來做防疫，才能達到這次的防疫大成功。

另外中央流行疫情中心、疾管署發言人莊人祥也提到，雙方部長在閉門會議時，衛福部部長陳時中也將台灣從邊境管制，還有後續的口罩、防疫措施的進行，從頭到尾講得很清楚給阿薩爾聽，也跟美國衛生部分享了台灣的防疫動畫影片，以及關鍵決策網站，針對過去的防疫作為，雙方交換一些意見。

阿薩爾也好奇台灣針對新冠肺炎有沒有做快篩檢驗，對此陳時中也直接表示，台灣目前還是沒有做快篩，都是以PCR篩檢為主，目前160多個採檢場所，累積有至少八萬多件的檢測，如果加上自費、部分醫院篩檢等，可能會超過12萬件。雙方在閉門會議中針對防疫作為相互交流，另外莊人祥還透露，美方對於台灣成立指揮中心後，公開透明的防疫價值感到羨慕。

另外，美國在台協會酈英傑處長致詞時也提到，台灣一直是國際上的可靠夥伴，還用中文提到，簽署備忘錄是「真朋友、真進展」，未來不僅能加強台美合作，也希望能夠造福全世界。

關鍵字

阿薩爾 備忘錄 美國衛生部長 陳時中 新冠肺炎

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