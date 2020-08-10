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像極了愛情！台灣世界第一黑巧克力七夕限定口味上市

記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-08-10 16:59:35

▲趁著七夕情人節，品牌今（10）日宣布將推出獲得「調味黑巧克力」銅牌的「玫瑰荔枝東方美人」，限量快閃上市。（圖／業者提供）
▲趁著七夕情人節，品牌今（10）日宣布將推出獲得「調味黑巧克力」銅牌的「玫瑰荔枝東方美人」，限量快閃上市。（圖／業者提供）

在2019年年，屏東的本土巧克力品牌勇奪世界巧克力大賽ICA全球總決賽「世界最佳黑巧克力」大獎，掀起媒體討論以及民眾的搶購熱潮，但該品牌在去年一共拿28項大獎，多項得獎作品尚未量產，趁著七夕情人節，品牌今（10）日宣布將推出獲得「調味黑巧克力」銅牌的「玫瑰荔枝東方美人」，限量快閃上市。

福灣巧克力在去年的總決賽中，共拿下5金、19銀、4銅，共28項大獎，多項得獎作品尚未進入量產，而玫瑰荔枝東方美人，一直是創辦人許華仁的心頭好，今年七夕情人節，特別將這一款西方經典甜點風味，遇上東方典雅茶香的玫瑰荔枝東方美人巧克力，換上新包裝，限量1000片快閃上市，售價台幣420元，即日起於台北、屏東門市、官網同步販售。

許華仁自2017年開始參與全球巧克力賽事以來，每年創作超過20隻新產品參賽，在獲得國際肯定的作品中，有不少尚未進入量產的「隱藏版」巧克力，今年七夕情人節，許華仁決定正式推出玫瑰荔枝東方美人。

▲玫瑰荔枝東方美人巧克力，換上新包裝，限量1000片快閃上市。（圖／業者提供）
▲玫瑰荔枝東方美人巧克力，換上新包裝，限量1000片快閃上市。（圖／業者提供）

除了在口味上融會東、西方，包裝設計更以全新的色彩，帶來浪漫氣息，兩端色彩漸層的胭脂粉紅與湖水綠，分別代表著織女與牛郎，盒面的雲霧圖樣，則打上了雷射箔，象徵著兩方在閃閃發亮的山嵐間相會。

東方美人茶是台灣在地特殊茶品，因小綠葉蟬啃咬，啟動茶樹的反應機制，因此讓茶葉既帶有蜜香，東方美人茶湯雖綜合了如此鮮明、高雅的氣味，卻也幽微細緻、難以留存，要將其融入巧克力並達到平衡的難度極高。

為此，許華仁嘗試了超過5款東方美人茶，勢必找出花果香突出、澀味低的茶款，經過多次試做、調整，最後決定提高玫瑰粉與可可脂的使用比例，讓天然的花香帶動東方美人茶的風味，這款玫瑰荔枝東方美人巧克力在入口後，隨著口腔溫度慢慢融化的可可脂，緩緩帶出迷人的花果香氣，長留口齒間的是細緻綿長的茶韻，首次上市。

關鍵字

七夕巧克力 巧克力 許華仁 東方美人 銅牌

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