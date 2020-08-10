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天生的好福氣！「3大星座女」獨具魅力　注定有個好歸宿

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-10 17:20:44

▲天生好福氣，「3星座女」注定要嫁好男人，永遠被愛包圍。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲天生好福氣，「3星座女」注定要嫁好男人，永遠被愛包圍。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
根據《搜狐網》裡搜狐號「美國女巫」發表的文章中提及，有時候身邊總是會有一些運氣爆棚的人，無論做什麼事情都是順風順水，確實很讓人稱羨，但其實很多好運都不是與生俱來的，需要靠著平常的努力，畢竟有句話說：「越努力越幸運」。但是偏偏就有這三個星座女，她們天生就有好福氣，生來就是讓人羨慕的錦鯉體質，好運不斷，而且她們也都注定會嫁給好男人，永遠被呵護著！

天秤座

美貌和智慧並存的女孩，總是更加被偏愛，天秤女就是這樣的存在。她們就像是被上帝親吻過的寵兒，既有驚人的美貌，又有超群的智商，天生就擁有絕佳條件。她們在人群中特別突出、耀眼，身上有種讓人難以抵擋的致命的魅力。哪怕天秤女什麼都不幹，身邊也總是圍著大批追求者。其實她們完全可以比其他人少努力一點了，但天秤女偏不。她們還是很努力地在工作、生活，希望可以靠自己的付出，謀求幸福生活。這樣的天秤女，將來一般都會過得很好，不然怎麼說她們是天生的好福氣呢？而且天秤女今後也注定會嫁給一個絕世好男人，被疼愛一輩子，永遠活在幸福之中。她們身邊雖然有很多追求者，但挑男人的眼光還是很犀利的，她們一定會找到那個白馬王子共度餘生。

射手座

有句話叫做「一切都是最好的安排」，射手座的女生就非常信奉這個道理。她們樂觀、積極，面對挫折不退縮，也不會輕易被困難打倒，一直很有勇氣地生活著。不以物喜不以己悲，射手女就是這樣的人，凡事都很看得開，也不計較得失，活得隨性淡然。其實，往往就是擁有這種性格的人，好運氣更容易找上門來。射手座的女生心態真的非常好，再艱難的險境也能平安度過，這也許是有錦鯉加持吧，樂觀向上的人，運氣總歸不會太差。很多人都羨慕這樣的射手女，其實我想說，你們不如好好培養一下自己的心態。心若淡然，好運自來。而且射手女最終也會嫁給一個好男人，被寵愛一生，這都是她們應得的。

獅子座

獅子座的女生很霸氣，向來敢想敢做，她們有著常人所沒有的勇氣。對於自己要做的事，她們一般都有著十足的把握，一旦去做了，基本上都會有好結果。有人說獅子女被好運包圍了，其實她們確實自帶錦鯉體質，但能順風順水也不完全是因為這樣，她們的好運也得益於不拘小節、雷厲風行的處事態度。所以說，光有好運氣沒有用，如果機會就在你眼前，你卻不伸手抓住，那給你萬分的好運都於事無補。獅子女就因為敢於嘗試，牢牢把握住了機會，所以在別人眼裡才會像個天生好福氣的人。而且獅子女這樣的性格也深受他人的喜愛，往往能吸引志趣相投的異性，兩人最終也能夠走到一起。總得來說，獅子女會找到一個好的歸宿，被欣賞，被疼愛，被保護。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字

運勢 星座 福氣 歸宿 女生

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