🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 生活

找長輩好友做裝潢！他到「施工現場」臉綠：花錢看人臉色

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-10 17:49:22

▲找長輩的好友幫新家裝潢，沒想到師傅不但溝通無效還反怪屋主，原PO不禁感嘆。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲找長輩的好友幫新家裝潢，沒想到師傅不但溝通無效還反怪屋主，原PO不禁感嘆。（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
買屋換房是不少台灣人願意花費大筆積蓄所做出的人生決定，不只交通地點、屋齡、屋況等條件得要層層考量，內部的整修裝潢更是整棟房子的靈魂。近日就有一位男網友在《mobile01》論壇當中分享自己的長輩好友來幫忙新屋做裝潢，卻發生令他欲哭無淚的慘況，原PO也不禁感嘆「花愈多錢，愈要看人臉色」。

原PO在文內提到自己原本是打算手把手自己完成裝潢DIY，也的確完成了初期電器安裝、電線配置與冷氣冷媒拉管等工程，無奈後來因故少了很多閒暇時間，回頭找了幾家設計公司，不是預算太低對方不接，就是被工地模樣嚇到拒絕。原PO也曾一度想把房子賣了，但是他一看房子目前仍是工地的模樣，擔心被砍價再砍價，想了想還是無法輕易拋售。

▲屋主找來長輩好友做裝潢，水準卻讓他傻眼。（圖／翻攝自《mobile01》）
▲屋主找來長輩好友做裝潢，水準卻讓他傻眼。（圖／翻攝自《mobile01》）
走投無路之下，無意間得知長輩的好友能幫忙做裝潢，只好請對方來收尾完成。不料這位阿伯一到施工現場卻瘋狂拒絕原PO身為屋主的要求，一會兒一聲不響剪掉好幾條原先拉好的電線，一會兒無視原PO的要求，天花板最後呈現出來的樣子跟溝通時的要求完全不同，甚至胡亂剪斷亂接電器的線，還怪屋主「為什麼要買這麼罕見的電器」。

文末原PO也無奈表示「我的父母教我要對人溫和有禮，對裝潢工人要有禮貌，要給茶水，給便當。我照做了，結果呢？認真的工人，你不用管他，他也是很認真。混水摸魚的工人，你待他再好，他也不會因為你待他好，他就認真好好做」，這位屋主的裝潢血淚史曝光後，也引來不少網友紛紛替他感到不平「以前的土師傅很多，要找到真的專業，但又有經驗的師傅很難」、「找認識的施工都是自找苦吃，真的會算便宜又有人情的少之又少」。（編輯：楊智傑）

關鍵字

屋主 mobile01 長輩 裝潢 室內設計

NOW民調中心

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

繼續作答
台灣最近每天都有確診案例，您會擔心疫情再起嗎？

台灣最近每天都有確診案例，您會擔心疫情再起嗎？

繼續作答

想看更多

[PR]網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]（美國疫情不斷更新）美國疫情未見緩!每小時新增2,600例 確診總人數更達504萬人

（美國疫情不斷更新）美國疫情未見緩!每小時新增2,600例 確診總人數更達504萬人

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]致命吸引力！ 她們都當過又辣又嗆的「女殺手」

致命吸引力！ 她們都當過又辣又嗆的「女殺手」

[PR]日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

[PR]2020兒藝節！玩美島5大看點好拍又好玩！免費放電一整天！

2020兒藝節！玩美島5大看點好拍又好玩！免費放電一整天！

[PR]再帥再美 髮型不對就不行！回顧這些男神、女神的崩壞髮型

再帥再美 髮型不對就不行！回顧這些男神、女神的崩壞髮型

[PR](台灣疫情不斷更新) 第2波新冠肺炎疫情來襲？八大場合強制戴口罩

(台灣疫情不斷更新) 第2波新冠肺炎疫情來襲？八大場合強制戴口罩

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]（日本疫情不斷更新）日本全境淪陷！疫情失控、感染人數增 安倍晉三籲出門戴口罩

（日本疫情不斷更新）日本全境淪陷！疫情失控、感染人數增 安倍晉三籲出門戴口罩

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽