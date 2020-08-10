找長輩好友做裝潢！他到「施工現場」臉綠：花錢看人臉色

買屋換房是不少台灣人願意花費大筆積蓄所做出的人生決定，不只交通地點、屋齡、屋況等條件得要層層考量，內部的整修裝潢更是整棟房子的靈魂。近日就有一位男網友在《mobile01》論壇當中分享自己的長輩好友來幫忙新屋做裝潢，卻發生令他欲哭無淚的慘況，原PO也不禁感嘆「

花愈多錢，愈要看人臉色

」。

原PO在文內提到自己原本是打算手把手自己完成裝潢DIY，也的確完成了初期電器安裝、電線配置與冷氣冷媒拉管等工程，無奈後來因故少了很多閒暇時間，回頭找了幾家設計公司，不是預算太低對方不接，就是被工地模樣嚇到拒絕。原PO也曾一度想把房子賣了，但是他一看房子目前仍是工地的模樣，擔心被砍價再砍價，想了想還是無法輕易拋售。

▲屋主找來長輩好友做裝潢，水準卻讓他傻眼。（圖／翻攝自《mobile01》）

走投無路之下，無意間得知長輩的好友能幫忙做裝潢，只好請對方來收尾完成。不料這位阿伯一到施工現場卻瘋狂拒絕原PO身為屋主的要求，一會兒一聲不響剪掉好幾條原先拉好的電線，一會兒無視原PO的要求，天花板最後呈現出來的樣子跟溝通時的要求完全不同，甚至胡亂剪斷亂接電器的線，還怪屋主「為什麼要買這麼罕見的電器」。

文末原PO也無奈表示「我的父母教我要對人溫和有禮，對裝潢工人要有禮貌，要給茶水，給便當。我照做了，結果呢？認真的工人，你不用管他，他也是很認真。混水摸魚的工人，你待他再好，他也不會因為你待他好，他就認真好好做」，這位屋主的裝潢血淚史曝光後，也引來不少網友紛紛替他感到不平「以前的土師傅很多，要找到真的專業，但又有經驗的師傅很難」、「找認識的施工都是自找苦吃，真的會算便宜又有人情的少之又少」。（編輯：楊智傑）