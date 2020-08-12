專訪／昔日工程師患思覺失調症　陷入妄想二選一的難題

久而久之，同正自己也生病了。
同正當時是工程師，一邊上班一邊照顧女友，各種壓力讓他喘不過氣，甚至開始出現一些妄想的症狀，不過因為沒有「病識感」，因此他的病情持續惡化，當時的女友察覺到他的異常，試圖想要提分手，但這樣的方式卻大大刺激到同正，他開始出現一些偏激的狀況，像是拿著菜刀到女友家大吵大鬧、踹門，各種脫序行為，嚇壞周遭的親友。
同正甚至還曾經激動到要跳樓，幸虧鄰居及時拉著他，才沒釀成悲劇，嚇得同正的爸媽不得不帶他去看醫生，只不過當時的醫生診斷認為是憂鬱症，開了一些藥就讓他回家了，同正按時吃藥維持了半年，一切生活看似漸漸步入正軌，他也交了新女友，甚至重新返回職場。
但是命運之神捉弄，重返職場後沒多久，有一次同正到高雄出差，在跟同事相處的摩擦下，造就他第二次發病的契機，他開始出現妄想，甚至性情變得暴躁，開始摔東西、暴走、搞失蹤，最後爸媽實在求助無門，只好叫救護車將他強制送醫。
醫師認定他是罹患「思覺失調症」，也就是過去常說的「精神分裂症」，而且他的病況嚴重，需要留院觀察。
回想那個時候，同正說他沒辦法阻止腦中奇怪的妄想，例如有人拿水給他喝， 但是如果這個人不是他很信任的人，他就會覺得這杯水是不是有毒，不斷臆測別人的舉動。
而且同正的這些妄想都是極度負面的，除了自己會被別人傷害之外，甚至常會認為，有人威脅到他父母的生命，陷入被迫式的二選一，像是往左走媽媽會受傷，或是往右走會有人攻擊爸爸等，各種妄想情境導致他性情暴躁、情緒非常不好，還會出現自殘、自殺的行為。
幸好一路上家人不離不棄的照顧，經過一個半月的治療，出院後的同正，雖然因為藥物有些負性症狀，會顯得慵懶、沒動力，對事物缺乏情感，但一切妄想的症狀終於慢慢好轉，他在家靜養幾個月後，在一次因緣際會下，開始幫助堂嫂做饅頭義賣，沒想到一做就做出心得，他開始創業賣起手做饅頭，也漸漸找到生活重心，讓病情越趨穩定。
現在在醫師的鼓勵下，同正辦了身心手冊，想要去參與殘障特考。問他想不想重返職場工作？他毫不猶豫的說：「想！」他知道重返職場是一條漫長但是必須踏上的路。不過，回過頭來，如果你問他，工作所面臨的壓力會不會讓他再次發病，他也坦言：「會、會害怕又發病，但是我覺得我可以重返工作崗位。」
思覺失調症患者，在社會上被貼上一層層的標籤，社會對他們歧視的眼光，除了加重病情的惡化，也將他們與社會的距離，越推越遠。
對於思覺失調症，同正認為自己其實要負一些「沒把自己照顧好的責任」，但也因為自己發病過、住院過，他了解每個病友都有著自己的故事，不祈求社會百分百認同，但站在他的角度，希望社會多給這些病友一些空間，不只是對這疾病多一點的認識，也希望能對那些病友敞開心胸，多點關懷與傾聽。
也許能說，包容與同理心，才是病友的最佳解藥。
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