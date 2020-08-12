🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 生活

專訪／工程師患精神病　母親淚訴自責、女友不離棄陪伴

記者劉雅文／專題報導
calendar_today2020-08-12 15:10:00update2020-08-12 15:12:27

▲思覺失調症病友同正，親身分享發病與治療過程。（圖／攝影記者朱永強拍攝）
▲思覺失調症病友同正，親身分享發病與治療過程。（圖／攝影記者朱永強拍攝）
「我的兒子沒有病，他只是壓力大！」這是每個病友父母最直接的反應，從小帶大的孩子，父母都堅信他們會健康成長，但命運之神總愛開玩笑。

同正，一個看起來一切正常的青年，卻因環境壓力罹患了「思覺失調症」，也就是過去常說的「精神分裂症」。

回想當時第一次發病的場景，同正的媽媽提到，同正本來是維修部的工程師，要開車到處維修，但後來跟同事發生摩擦，常抱怨同事把他當司機，工作情緒越來越差，後來輾轉得知，原來是感情受到創傷，同正當時的女朋友想要跟他分手，感情跟工作兩頭燒，讓他情緒相當不穩定。

某天下午，同正媽媽就接到一通電話，是同正當時的女友很焦急的打來，她說：「同正媽媽，你趕快過來，同正抓狂了！」不滿女友提出分手，同正拿著菜刀，在女友家門口失控踹門，同正當時的女友一直勸同正爸媽帶他去看醫生，但同正爸媽當時對精神疾病一無所知，只想著「收收驚就沒事了。」

但沒想到同正情緒激動的狀況，不但沒有改善，甚至曾多次衝動往屋外衝，還有過差點跳樓的經驗，嚇得同正爸媽趕緊將他帶去醫院。原以為同正只是憂鬱，但沒想到竟然是「思覺失調症」。

回想那段時間，同正媽媽淚訴，兒子只要激動就在家摔椅子、收音機，看到鉛筆就拿起來想要自殘，帶他去運動也會突然暴走，嚷嚷著：「我要跟人家拚了！」最後束手無策，才忍痛將他強制送醫。

▲聯合醫院松德院區。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲聯合醫院松德院區。（圖／記者劉雅文拍攝）
同正在醫院足足待了一個半月，這段期間他的媽媽總是天天帶著淚眼探望他，還留在醫院過夜陪伴他，在醫生的勸阻下，同正媽媽接受了衛生所的心理諮商，甚至開始接觸像精神健康基金會這類的團體，從兒子的發病到治療，同正媽媽的人生，也重新上了一課。

她說：「以前對同正常常不自主會是命令，以前是我說什麼就是什麼，沒有聽他的意見，他生病後才讓我學會傾聽。」

問同正媽媽如果有機會重來，會想彌補什麼樣的遺憾？她一時情緒湧了上來，眼淚潰堤、兩手緊抓著我們說：「他（同正）會這樣我也很自責，當時我們父母之間的互動，可能造成了他的陰影，因為原生家庭對孩子影響很大，我們過去都會在孩子面前吵架。」

看著同正媽媽流淚、顫抖，心疼這位母親的情緒油然而生，她一邊哭著，嘴中還不斷喊著：「同正對不起、害你生病...」同正的爸爸也很懊悔，當初對他沒有多些陪伴、關懷。沒有人希望自己的孩子生病，他們也是。

▲同正的爸爸嘆著氣表示，如果有機會重來，希望自己能給孩子多些陪伴。（圖／記者朱永強拍攝）
▲同正的爸爸嘆著氣表示，如果有機會重來，希望自己能給孩子多些陪伴。（圖／記者朱永強拍攝）
除了父母是關鍵角色，同正能從發病走到穩定，還有個關鍵人物，就是他的女友。

結束了第一段波折的感情，同正離職後，在家吃藥、休養了半年，也遇到了現在的女友，她的陪伴帶給同正生活上更多的勇氣，於是同正決定再次回到職場上。

但命運之神又開了一次玩笑，才回到工作崗位沒多久，「他又發病了。」

這次發病讓同正被強制送院治療，也跟女友斷了聯繫，不只同正爸媽擔心耽誤了她的人生，同正也希望給女友再次選擇的機會，但是他的女友選擇「用愛陪伴」。在同正住院這段期間，他就像人間蒸發一般，跟外界失去了所有聯繫，但他的女友不放棄，每天對著沒有回應的手機發訊息。

她害怕打針，但為了同正，她開始嘗試捐血，捐完血後就發訊息、照片告訴同正：「我雖然害怕打針，但我在努力學習、突破自我，希望你也能堅持下去，好好治療、康復回來。」這場景換作其他人，可能早就分手、轉身離開了，但同正的女友即使聯繫不到他，也在原地為他加油打氣，從未離開過。

一直到同正出院後，兩人才恢復聯繫，現在的同正靠著手做饅頭自己創業，生活和病情都趨於穩定，而這一路支持著他、很大的力量來源，就是他的女友。

▲同正的女友，是支持他面對病情、重新生活的重要支柱之一。（圖／記者朱永強拍攝）
▲同正的女友，是支持他面對病情、重新生活的重要支柱之一。（圖／記者朱永強拍攝）
面對鏡頭、接受訪問，對病友和病友身邊的親友，都是一件需要極大勇氣的事，最後說服他們的關鍵，就是希望社會上對思覺失調症多些認識，也對身旁的人投注關心，也許就能減少身邊親友發病的可能。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995
 

關鍵字

精神分裂 病友 妄想 同正 思覺失調

NOW民調中心

看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

繼續作答
七夕情人節要到了！您最想和哪位男神共進晚餐？

七夕情人節要到了！您最想和哪位男神共進晚餐？

繼續作答
離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

繼續作答

想看更多

[PR]網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]（美國疫情不斷更新）美國疫情未見緩!每小時新增2,600例 確診總人數更達504萬人

（美國疫情不斷更新）美國疫情未見緩!每小時新增2,600例 確診總人數更達504萬人

[PR]飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

飯店趕推父親節 振興三倍券加碼同行者免費

[PR]想脫單！要讓月老夠了解你才能事半功倍

想脫單！要讓月老夠了解你才能事半功倍

[PR]共機來台、簽「醫術合作備忘錄」、口誤習總統？阿薩爾訪台事件簿總整理

共機來台、簽「醫術合作備忘錄」、口誤習總統？阿薩爾訪台事件簿總整理

[PR]高雄市長補選倒數中！帶你一次了解歷經敗選再度參加補選的候選人1號陳其邁

高雄市長補選倒數中！帶你一次了解歷經敗選再度參加補選的候選人1號陳其邁

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]注意！即日起八大場所強制戴口罩！市售口罩如何辨真假 帶你了解

注意！即日起八大場所強制戴口罩！市售口罩如何辨真假 帶你了解

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]【日本冷知識】在關西說「肉」指的是牛肉，在關東是指豬肉？為什麼會這樣呢？

【日本冷知識】在關西說「肉」指的是牛肉，在關東是指豬肉？為什麼會這樣呢？

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]（日本疫情不斷更新）日本全境淪陷！連6天破千例確診 安倍：須避免公布緊急事態

（日本疫情不斷更新）日本全境淪陷！連6天破千例確診 安倍：須避免公布緊急事態

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽