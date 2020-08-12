專訪／工程師患精神病　母親淚訴自責、女友不離棄陪伴

同正，一個看起來一切正常的青年，卻因環境壓力罹患了「思覺失調症」，也就是過去常說的「精神分裂症」。
回想當時第一次發病的場景，同正的媽媽提到，同正本來是維修部的工程師，要開車到處維修，但後來跟同事發生摩擦，常抱怨同事把他當司機，工作情緒越來越差，後來輾轉得知，原來是感情受到創傷，同正當時的女朋友想要跟他分手，感情跟工作兩頭燒，讓他情緒相當不穩定。
某天下午，同正媽媽就接到一通電話，是同正當時的女友很焦急的打來，她說：「同正媽媽，你趕快過來，同正抓狂了！」不滿女友提出分手，同正拿著菜刀，在女友家門口失控踹門，同正當時的女友一直勸同正爸媽帶他去看醫生，但同正爸媽當時對精神疾病一無所知，只想著「收收驚就沒事了。」
但沒想到同正情緒激動的狀況，不但沒有改善，甚至曾多次衝動往屋外衝，還有過差點跳樓的經驗，嚇得同正爸媽趕緊將他帶去醫院。原以為同正只是憂鬱，但沒想到竟然是「思覺失調症」。
回想那段時間，同正媽媽淚訴，兒子只要激動就在家摔椅子、收音機，看到鉛筆就拿起來想要自殘，帶他去運動也會突然暴走，嚷嚷著：「我要跟人家拚了！」最後束手無策，才忍痛將他強制送醫。
同正在醫院足足待了一個半月，這段期間他的媽媽總是天天帶著淚眼探望他，還留在醫院過夜陪伴他，在醫生的勸阻下，同正媽媽接受了衛生所的心理諮商，甚至開始接觸像精神健康基金會這類的團體，從兒子的發病到治療，同正媽媽的人生，也重新上了一課。
她說：「以前對同正常常不自主會是命令，以前是我說什麼就是什麼，沒有聽他的意見，他生病後才讓我學會傾聽。」
問同正媽媽如果有機會重來，會想彌補什麼樣的遺憾？她一時情緒湧了上來，眼淚潰堤、兩手緊抓著我們說：「他（同正）會這樣我也很自責，當時我們父母之間的互動，可能造成了他的陰影，因為原生家庭對孩子影響很大，我們過去都會在孩子面前吵架。」
看著同正媽媽流淚、顫抖，心疼這位母親的情緒油然而生，她一邊哭著，嘴中還不斷喊著：「同正對不起、害你生病...」同正的爸爸也很懊悔，當初對他沒有多些陪伴、關懷。沒有人希望自己的孩子生病，他們也是。
除了父母是關鍵角色，同正能從發病走到穩定，還有個關鍵人物，就是他的女友。
結束了第一段波折的感情，同正離職後，在家吃藥、休養了半年，也遇到了現在的女友，她的陪伴帶給同正生活上更多的勇氣，於是同正決定再次回到職場上。
但命運之神又開了一次玩笑，才回到工作崗位沒多久，「他又發病了。」
這次發病讓同正被強制送院治療，也跟女友斷了聯繫，不只同正爸媽擔心耽誤了她的人生，同正也希望給女友再次選擇的機會，但是他的女友選擇「用愛陪伴」。在同正住院這段期間，他就像人間蒸發一般，跟外界失去了所有聯繫，但他的女友不放棄，每天對著沒有回應的手機發訊息。
她害怕打針，但為了同正，她開始嘗試捐血，捐完血後就發訊息、照片告訴同正：「我雖然害怕打針，但我在努力學習、突破自我，希望你也能堅持下去，好好治療、康復回來。」這場景換作其他人，可能早就分手、轉身離開了，但同正的女友即使聯繫不到他，也在原地為他加油打氣，從未離開過。
一直到同正出院後，兩人才恢復聯繫，現在的同正靠著手做饅頭自己創業，生活和病情都趨於穩定，而這一路支持著他、很大的力量來源，就是他的女友。
面對鏡頭、接受訪問，對病友和病友身邊的親友，都是一件需要極大勇氣的事，最後說服他們的關鍵，就是希望社會上對思覺失調症多些認識，也對身旁的人投注關心，也許就能減少身邊親友發病的可能。
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