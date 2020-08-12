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專訪／病房驚見老同學　醫生大談精神病患的宇宙妄想

記者劉雅文／專題報導
calendar_today2020-08-12 15:18:03

▲聯合醫院松德院區精神科醫師鄭勝允，有多年治療思覺失調症經驗，他分享病友症狀，常常會有妄想，逼迫他們做選擇。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲聯合醫院松德院區精神科醫師鄭勝允，有多年治療思覺失調症經驗，他分享病友症狀，常常會有妄想，逼迫他們做選擇。（圖／記者劉雅文拍攝）
一樣的日常，擔任聯合醫院松德院區住院醫師的鄭勝允，每天例行公事就是巡視病房，但這天他在病患名單上，卻看到了熟悉的名字「同正」，病房裡頭正是他失聯多年的國中同學，畢業後一直沒有太多交集，卻沒有想到再次相遇，場景竟然是在精神專科醫院的病房裡頭。

描述起第一次在病房看到同正的場景，鄭勝允醫師說：「他剛開始因為思覺失調症發病被強制送進醫院，還沒接受治療的時候，發病症狀很明顯，會有一些怪異的妄想。」而且同正把這些妄想，視為上帝或是宇宙間的啟示，然後認為自己一舉一動能左右爸媽的死活，像是往右走會害到媽媽，或是買了某杯飲料爸爸會出事，也因此讓他覺得太痛苦了，才會有輕生的念頭，所以被家人強制送醫院。

▲聯合醫院松德院區。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲聯合醫院松德院區。（圖／記者劉雅文拍攝）
談到同正這個案例，鄭勝允醫師說他算是相當幸運，發病的時間是在20多歲，因為如果年紀小就發病，對腦部發育的影響很大，同正在醫院住了一個多月，期間都很規律服藥，所以也壓制了他的嚴重幻想，不過就在出院後一個月，醫師發現他開始出現「負性行為」。

所謂的「負性行為」就是病情進入慢性化期時，部分患者會有情感淡漠、呆呆鈍鈍、沒情緒、沒想法，甚至處事看起來像是機器人、做事不積極等狀況。

幸好同正在發病期間一直有家人、女友的陪伴，這中間還有一個很關鍵的人物，就是同正的嫂嫂，擁有醫護背景，也是第一個鼓勵同正爸媽帶他就醫的人，同正的嫂嫂告訴《NOWnews今日新聞》採訪團隊：「當我發覺有異狀的時候就希望同正先就醫，出院後也鼓勵同正到她家住。」因為嫂嫂家中人比較多，可以讓照顧者不用一直綁在家裡，彼此之間有喘息機會。

甚至在他有些負性行為出現的時候，也是嫂嫂鼓勵他去嘗試些不一樣的事情，像是騎車環島、自我探索，過程中也有去尼泊爾，還上了心理課，就是希望他有管道能情緒轉移跟抒發。也在這過程中，嫂嫂教會他做饅頭，本來只是因為要義賣，到後來做饅頭做出興趣，成了同正創業的第一步，嫂嫂還說：「他喜歡手作，對於成品有很堅持的點，麵粉幾克、水加多少都力求精準。」

▲思覺失調症病友同正，靠手做饅頭重新出發。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲思覺失調症病友同正，靠手做饅頭重新出發。（圖／記者劉雅文拍攝）
雖然同正過程中，也有曾經因為賣饅頭，經濟不穩定的壓力，讓他又開始出現「二選一」的幻想，但還好都及時回診，他自己也開始能分辨哪些是幻覺、哪些是現實，發病至今已經過了五年，同正狀況穩定，醫師也鼓勵他領重大傷病卡，未來考取穩定的公職。

這不是鄭醫師第一次遇到的思覺失調症案例。

他分享，很多比例的個案都會有妄想、幻聽等行為，而且每個人狀況不同，有的人是聽到很多人的聲音，有的人是聽到內心的壓力來源，但唯一相同的是，「這些幻聽、幻覺甚至幻想，都嚴重影響思覺失調患者的日常生活，影響他們對事情的判斷力。」

訪問的最後，鄭勝允醫師語重心長的說，思覺失調症患者雖然病徵明顯，但通常都是已經進入比較嚴重的發病期了，因為很多人不願意接受自己有精神疾病的事實，家人往往第一時間也會不接受，因為社會「污名化」觀念根深蒂固，很多家人常用「卡到陰」來解讀發病的異常行為，只會用民俗療法、宗教治療，就為了想讓他們不吃藥，但這樣的結果往往更糟，斷藥就會發病，發病後還會造成腦部退化，讓腦袋更不好使。

▲聯合醫院松德院區精神科醫師鄭勝允，有多年治療思覺失調症經驗，分享病友的各種症狀。（圖／記者劉雅文拍攝）
▲聯合醫院松德院區精神科醫師鄭勝允，有多年治療思覺失調症經驗，分享病友的各種症狀。（圖／記者劉雅文拍攝）
鄭勝允也說，過去曾有統計結果發現，思覺失調症患者如果第一次發病時，有好好治療、穩定服藥，10%不會有第二次發病，但是如果沒有好好治療、穩定治療一年，一旦第二次發病後，有第三次發病的機率接近100％。

我們不能預期身邊的親友，甚至是自己，會不會有一天也因為環境壓力，得了思覺失調症，但就因為社會氛圍，總是不把注意力放在病友身上，讓這些人被標籤化，就算返回社會也會擔心工作或學業成績不如人，而更有壓力，同事、長官、老師或是同學不諒解的話，就會讓他們更退縮，更不願意面對疾病。

《我們與惡的距離》這部戲爆紅，帶給大家對社會議題的反思與關注，劇中應思聰這個角色，不是遙不可及的電視劇人物，而是圍繞在我們身邊，需要被除去標籤、投放關心的病友。

關鍵字

精神科 精神分裂 妄想 同正 思覺失調

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