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兄弟同薪存款卻差26萬！媽「1動作」點醒他：存的是意志

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-10 19:07:19

▲兩兄弟同時工作，起薪也相同，兩年存款卻差了26萬，老媽的理財觀念和妙招瞬間點醒大兒子。（示意圖，與內文無關／pixabay）
▲兩兄弟同時工作，起薪也相同，兩年存款卻差了26萬，老媽的理財觀念和妙招瞬間點醒大兒子。（示意圖，與內文無關／pixabay）
明明一對年紀相仿、月收入差不多，也都會上繳部分薪水貼補家用的兄弟，為何一年算下來存款卻相差將近26萬元？一位母親日前就指出自己家中兩個兒子平時對金錢觀的不同，更分享了她透過一步步引導，讓本來較不懂理財儲蓄的哥哥開始存錢，直言「存錢其實就是一場個人的意志賽」，意外引起眾人討論。

這位媽媽在臉書社團《存錢公社》中提到，自己有兩個住在家裡的兒子，明明月收剛開始都只有26K，每個月也都會給媽媽8千元貼補家用，兩人對於金錢的觀念卻大相逕庭。原PO就觀察到，老大第1年的總存款是3萬5千元、老么卻存了17萬8千元，仔細一看才發現，老大開銷多半花在儲值線上遊戲、網購和美食上，雖然每筆金額不大，但密密麻麻的筆數，日子是過得「開心又滋潤」。

相反的，老么除了每月留下3千，買早餐、加油之外就幾乎沒有提款紀錄。第二年原PO再次比較，兩人之間的存款差距就已經有26萬之多，小兒子存款已累積32萬9千元，但大兒子因為花了六萬買了新電腦、分期付款換機車兩年只存了6萬多。這名媽媽就表示自己年底都會規劃整理「年度家庭財務表暨家庭成員的個人財務表」，而當大兒子發現弟弟省下來的錢都拿去買了月配息的利變年金保單、一張6年期的儲蓄險，及一張基礎醫療險後，也終於開始逐漸調整自己的消費方式和理財手段。

▲兩個兒子金錢觀的差異，讓他們兩年內存款就差了26萬。（圖／翻攝自《存錢公社》）
▲兩個兒子金錢觀的差異，讓他們兩年內存款就差了26萬。（圖／翻攝自《存錢公社》）
儘管起跑點相同，兩人之間的差異也在哥哥努力追趕下漸漸縮短。原PO就在文末表示今年是第五年了，小兒子手上有2筆各30萬的配息利變險、24萬的短期儲蓄險、醫療險和少許股票；老大也終於有一張30萬的配息保單、18萬的短期儲蓄險與一張醫療險。這樣教育自家小孩理財的方式也讓眾人佩服不已，原PO也提到「身上有點錢的感覺是不是踏實多了？因為你存的不是錢，而是意志」，不少網友則回應「好棒的媽媽，從小教育訓練」、「超用心的！學到的金錢觀是孩子一輩子受用的資產」。（編輯：楊智傑）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
提醒投資人，投資一定有風險，基金投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書（投資人須知），學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

關鍵字

兄弟 存款 理財 投資 積蓄

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