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澎湖解除陸上颱風警報　17縣市掃到颱風尾注意豪大雨

記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-08-11 08:59:19update2020-08-11 08:59:23

▲米克拉颱風中心已於今( 11 )日 7 時在中國大陸福建沿海登陸，澎湖已脫離其暴風範圍，金門仍應嚴加戒備並防強風豪雨。（圖／NOWnews資料照，記者葉政勲攝）
▲米克拉颱風中心已於今( 11 )日 7 時在中國大陸福建沿海登陸，澎湖已脫離其暴風範圍，金門仍應嚴加戒備並防強風豪雨。（圖／NOWnews資料照，記者葉政勲攝）
輕度颱風米克拉今（ 11 ）日 8 時的中心位置在金門的西南西方約 70 公里之處，以每小時29公里速度，向北進行，目前澎湖已脫離其暴風範圍，金門風雨仍持續中，不過受到颱風外圍環流影響，氣象局仍持續針對 17 縣市發布豪、大雨特報，出門記得攜帶雨具。

根據最新氣象資料顯示，米克拉颱風中心已於今日 7 時在中國大陸福建沿海登陸，繼續向北移動，澎湖已脫離其暴風範圍，金門應嚴加戒備並防強風豪雨，台灣海峽及台灣北部海面航行作業船隻應嚴加戒備，預計此颱風強度未來有減弱且暴風圈有縮小的趨勢。

氣象局指出，受到颱風及其外圍環流影響，台灣附近各海面風浪大，今日上午金門仍有 10 級以上強陣風，台中以南、恆春半島、基隆北海岸、東北部沿海空曠地區及澎湖、馬祖、蘭嶼、綠島易有 8 至 9 級強陣風，另外在基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、西南部沿海地區及澎湖、金門易有長浪發生，浪高可以來到 3 到 5 公尺，海邊活動要多加注意。

氣象局預報員劉宇其表示，因颱風外圍環流影響，澎湖、金門、雲林以南地區及台東要留意短時強降雨，有局部大雨或豪雨發生的機率，其他地區也有局部短暫陣雨，中部以北山區及大台北地區午後配合熱力作用，同樣有短時大雨或豪雨發生的機率。

劉宇其指出，今日上午金門仍有強風豪雨可能，下半天颱風進入中國大陸逐漸減弱為熱帶性低氣壓，進門地區風雨也會逐步緩和，風力會從 9 至 10 級轉為 8 級左右；明日低壓帶影響，天氣仍不穩定，各地有局部短暫陣雨或雷雨，主要的降雨會在中午過後，中部以北地區及其他山區午後有局部大雨發生機率。

關鍵字

颱風 米克拉 氣象局 天氣 下雨

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