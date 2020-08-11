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快訊／東部海域0901規模4.7地震　宜蘭最大震度3級

記者陳致宇／台北報導
calendar_today2020-08-11 09:14:55update2020-08-11 09:14:59

▲今（ 11 ）日上午 09:01 宜蘭近海發生芮氏規模 4.7 地震。（圖／氣象局）
▲今（ 11 ）日上午 09:01 宜蘭近海發生芮氏規模 4.7 地震。（圖／氣象局）
氣象局表示，今（ 11 ）日上午 09:01 宜蘭近海發生芮氏規模 4.7 地震，地震最大深度 73.5 公里，各地最大震度在宜蘭縣冬山 3 級。

關鍵字

地震 氣象局 天氣 宜蘭 震央

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