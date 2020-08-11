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快訊／東部海域0901規模4.7地震 宜蘭最大震度3級
記者陳致宇／台北報導
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2020-08-11 09:14:55
｜
update
2020-08-11 09:14:59
▲今（ 11 ）日上午 09:01 宜蘭近海發生芮氏規模 4.7 地震。（圖／氣象局）
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氣象局表示，今（ 11 ）日上午 09:01 宜蘭近海發生芮氏規模 4.7 地震，地震最大深度 73.5 公里，各地最大震度在宜蘭縣冬山 3 級。
關鍵字
地震
氣象局
天氣
宜蘭
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