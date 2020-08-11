婦衝超商丟「未撕帳單」！店員淡定神回1句　大媽秒變臉

這名網友在臉書某「靠北超商」的粉絲專頁投稿，他在文章內就提到「店裡的新人好嗆喔，來第一天就被三個人投訴了」，原來是當天店裡來了一位婦人要繳代收帳單，到了櫃台卻直接把一大疊帳單丟在桌上，其中甚至還沒有好幾張根本還沒撕開。這位新人店員依程序請她把帳單攤開、撕開，沒想到竟然被大媽回嗆「幫我撕一撕啊，這不是應該你們做的嗎？」，不僅如此，原PO還強調這名婦人「表情還超跩的」。
沒想到這位新人店員也不惱火，直接無視大媽並對著她身後的顧客喊「下一位」，便開始協助其他客人結帳。被晾在一旁的婦人先是一愣，接著才反應過來抱怨是她先來的，只見新人依舊淡定的冷處理對待，直至幾分鐘後所有客人都結完帳，才看著已經火冒三丈的大媽回「還沒撕？那我忙了喔」，讓該名婦人氣得拿了帳單就走人。
這起事件過後，原PO也表示雖然自己很認同新人所講的話，「剛剛幫別的客人結帳那段時間，為什麼都不願意自己把繳費單攤開？」，但還是建議這個新人「等做幾天再表現出來會比較好」。而文章曝光後，就有超過萬名網友按讚，留言力挺這名新人的作為「本來就不是義務」、「這新人完全懂自己的價值，模範！」、「想到畫面就舒壓」、「最討厭刷完7、8帳單，然後客人發現錢帶不夠，我又要刪掉，超浪費我的時間」、「完全服務業典範」。（編輯：楊智傑）