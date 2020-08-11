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婦衝超商丟「未撕帳單」！店員淡定神回1句　大媽秒變臉

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-11 10:32:11

▲台灣超商十分便利，除預購口罩、領三倍券外，民眾更常到櫃檯繳水電、卡費，不過一疊未撕帳單卻會讓不少店員頭疼。（示意圖／翻攝自Pixabay ）
▲台灣超商十分便利，除預購口罩、領三倍券外，民眾更常到櫃檯繳水電、卡費，不過一疊未撕帳單卻會讓不少店員頭疼。（示意圖／翻攝自Pixabay ）
台灣人的生活因為超商而便利不少，業務範圍不只涵蓋了販售商品、寄領貨、影印等，一般人更是常到櫃台付款繳水電帳單、信用卡費。不過近日就有一位超商店員在臉書投稿同個門市新員工才剛來第一天就被3個客人投訴的事件，其中更有因為大媽來繳費卻不撕帳單，直接一句「下一位」冷處理，讓大媽當場氣炸走人。

這名網友在臉書某「靠北超商」的粉絲專頁投稿，他在文章內就提到「店裡的新人好嗆喔，來第一天就被三個人投訴了」，原來是當天店裡來了一位婦人要繳代收帳單，到了櫃台卻直接把一大疊帳單丟在桌上，其中甚至還沒有好幾張根本還沒撕開。這位新人店員依程序請她把帳單攤開、撕開，沒想到竟然被大媽回嗆「幫我撕一撕啊，這不是應該你們做的嗎？」，不僅如此，原PO還強調這名婦人「表情還超跩的」。

沒想到這位新人店員也不惱火，直接無視大媽並對著她身後的顧客喊「下一位」，便開始協助其他客人結帳。被晾在一旁的婦人先是一愣，接著才反應過來抱怨是她先來的，只見新人依舊淡定的冷處理對待，直至幾分鐘後所有客人都結完帳，才看著已經火冒三丈的大媽回「還沒撕？那我忙了喔」，讓該名婦人氣得拿了帳單就走人。

▲網友投稿分享新人同事才來第一天就被3個顧客投訴的經驗。（圖／翻攝自臉書「靠北7-11」）
▲網友投稿分享新人同事才來第一天就被3個顧客投訴的經驗。（圖／翻攝自臉書粉專）
這起事件過後，原PO也表示雖然自己很認同新人所講的話，「剛剛幫別的客人結帳那段時間，為什麼都不願意自己把繳費單攤開？」，但還是建議這個新人「等做幾天再表現出來會比較好」。而文章曝光後，就有超過萬名網友按讚，留言力挺這名新人的作為「本來就不是義務」、「這新人完全懂自己的價值，模範！」、「想到畫面就舒壓」、「最討厭刷完7、8帳單，然後客人發現錢帶不夠，我又要刪掉，超浪費我的時間」、「完全服務業典範」。（編輯：楊智傑）

 

關鍵字

服務業 大媽 店員 繳費 超商

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