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士林夜市風光不再？在地人曝「4背後真相」：心裡很難過

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-11 11:00:54

▲士林夜市過去人潮眾多，是外國觀光客來台必去的景點之一，不過昔日光景不再，也有網友擔心士林夜市是否要玩完了。（圖／取自交通部觀光局）
▲士林夜市過去人潮眾多，是外國觀光客來台必去的景點之一，不過昔日光景不再，也有網友擔心士林夜市是否要玩完了。（圖／取自交通部觀光局）
不少台灣人對「逛夜市」情有獨鍾，無論是品嚐各種特色美食、逛攤販買衣服或其他小物等，而其中讓外國人來台必逛的，最廣為人知的夜市，就屬台北士林夜市了，不過，也有網友提到，「士林夜市是不是快玩完了」，貼文一出，引起網友熱議。

該名網友在PTT上發文，他表示士林夜市本來就只是一個廟口的小夜市，後來因觀光宣傳變成了重要景點，湧入對岸和各國的觀光客以後，開始「報復性漲價」，然而，這讓本地人慢慢地不去了，變成以觀光客為主的夜市。他也提到，但是今年又因為新冠肺炎（COVID-19）疫情的原因，外國觀光客不能來了，而這樣的情況也讓士林夜市招租的店面愈來愈多，就算是六日晚上人潮也是稀稀落落，昔日風光不再，好景不常。

▲網友以「士林夜市是不是快玩完了」為題，在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）
▲網友以「士林夜市是不是快玩完了」為題，在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）
就有住在士林夜市20幾年的網友點出他觀察的4個真相，就是「租金、網路、店家素質以及陸客」，他提到從捷運還沒營運前的繁華，到現在的沒落，其實看了心裡很難過。士林租金很高，但隨著夜市沒落，人潮和買氣當然下滑，但當初房東卻沒這麼好商量，即使現在價碼相對好商量一點，但已離開的店家和消失的人潮是回不來的；隨著網路興起，民眾開始懂大範圍比價，資訊較流通且更注重品牌，也就不會選擇在夜市買衣服了。

而店家素質也是其中一點，小吃變貴，份量變小，口味品質不一、沒保障，許多過往好吃的店家也都逐漸離開，換來的是一堆搞噱頭，但實際內容空洞的攤販；陸客逛夜市真的是在「逛」夜市，「士林夜市有很多外國遊客，但基本上，陸客逛夜市還真的是『逛』夜市，我夜市住那麼久，幾乎沒看過什麼日本、歐美遊客逛完夜市拎著大包小包的東西」。

他也提到，「看到台灣推夜市觀光，有時會一肚子火，因為夜市發展其實毫無計畫，只是讓在地攤商自己隨便搞，本來有點意思的東西，往往揠苗助長，搞得四不像，毫無吸引力。回頭看那些夜市觀光介紹，感覺都只是在收割而已，而夜市不斷在蝕老本，當然政治人物和這些庶民文化，還是有本質差距的吧！」。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字

人潮 觀光客 沒落 疫情 士林夜市 新冠肺炎

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