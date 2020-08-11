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「一中」兩校互槓！台南人遭指糖吃多變笨　藍委自爆真相

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-11 13:10:00

▲南一中和中一中因為一張掛小書包的挑釁行為照片而掀起論戰，更有人嗆聲「台南人愛吃甜才變笨」。（圖／翻攝自臉書「靠北台中一中 2.0」）
▲南一中和中一中因為一張掛小書包的挑釁行為照片而掀起論戰，更有人嗆聲「台南人愛吃甜才變笨」。（圖／翻攝自臉書「靠北台中一中 2.0」）
在升學主義掛帥的體制下，從哪間學校畢業成為不少台灣人討論的話題之一，最近因為都被簡稱為「一中」的台南一中和台中一中，就因為一張把南一中小書包掛在中一中校門口的照片，而再度引發了誰才是一中「本校」、誰才是「分校」的論戰，其中就有網友酸「台南人糖吃多變笨」，讓國民黨立委陳以信就表示「糖吃多是變胖不是變笨」，更回憶台南家鄉味稱「台南滷肉甜到連螞蟻都愛吃」。

近日有網友在臉書「靠北台中一中2.0」上貼出一張台中一中校門口的照片，仔細一看才發現，門口「台中第一高級中學」的「中」字被掛上「國立台南一中」字樣的綠色小書包，投稿網友見到嘲諷行為也瞬間被惹火，直言「這是狗喔」。該圖曝光後，也有不少中一中學生不滿，回嗆「請問那是在申請歸化嗎？」、「每年都他們都會來台中朝貢，正常的」。

不過也有一名疑似氣不過的網友，投稿至臉書「黑特南一中2.0」以「致台南分校」為題，先是提問「到底憑什麼這樣挑釁？」，而後又針對今年台南一中錄取台大醫學系數掛蛋的消息大作文章「也不數數這屆台大醫幾個？噢抱歉，不用數。你說不是人人都要當醫生？噢沒問題，台清交成政人數少我大本部110多個」

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▲南一中、中一中爭「真一中」的名聲，卻連台南整個城市都淪為論戰話題，讓不少人看不下去。（圖／翻攝自臉書「黑特南一中2.0」）
接著又稱「在我們眼中，你們分部就和『隨便一個沒聽過名子的學校』一樣，憤怒也是人之常情，如此而已」，稱台南才是又老又窮「老，六都中排名第六，比高雄更老；窮，相信也比高雄好不了多少」，更嘲諷台中捷運10月就要通車，台南捷運卻還要10年。

文末原PO還以「台南人愛吃甜」為題，表示「美國預防醫學雜誌中提及，孕婦攝取愈多添加糖，對幼童認知能力愈具負面影響。以蔗糖為例，幼童於中童期所接受的智力測驗中得分較低，包括解難能力、記憶力與學習能力及圖像記憶」，建議台南一中如果「明年榜單不希望太慘，只能求台南市政府下令禁糖了」。

對此，國民黨籍立委陳以信今（11）早就在臉書撰文提到，自己身為台南子弟，從小就知道台南菜特別甜，媽媽嫁來台南學做菜，第一個就是學做菜要加糖。過年回歸仁老家時，年夜飯桌上每道菜都是甜的，「結果代價是，家族幾乎都有糖尿病或高血壓病史，不過我爺爺、我爸爸從小吃糖吃到大，還都是棋王，表示台南人糖吃多並沒有比較笨喔」，還笑稱糖吃多「是變胖不是變笨啦」。（編輯：楊智傑）

▲（圖／翻攝自陳以信臉書）
▲（圖／翻攝自陳以信臉書）

關鍵字

又老又窮 南一中 台大醫 中一中 建中

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