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為何談結婚壓力超大？網揭「真實原因」：是最簡單的方式

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-11 12:19:25

▲網友不解為何男女方交往時對收入沒什麼意見，談到結婚壓力就超大？（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
▲網友不解為何男女方交往時對收入沒什麼意見，談到結婚壓力就超大？（示意圖／翻攝自 Pixabay ）
情侶穩定交往，認定對方就是要和自己走一輩子的人之後，不少人都會選擇結婚，但也有網友不解，為何有人認為男女交往時對收入沒什麼意見，但是談結婚時，現實的壓力就來了，貼文一出，也引起網友熱議。

該名網友在PTT上發文，他表示先前有文章提到男女方交往時對收入沒什麼意見，但「要結婚時現實的壓力來了，因為收入的問題吵起來」，讓他非常好奇為何現實壓力就會襲來，他認為結婚實質層面是建立雙方同財共居的法律關係，於雙方而言，就是夫妻財產制，對於雙方父母有扶養義務，就子女就是雙方對子女保養教護權。

▲網友以「想請問為什麼談結婚現實的壓力就來了」為題，在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）
▲網友以「想請問為什麼談結婚現實的壓力就來了」為題，在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）
他也提到，而對老死而言，配偶有權簽署死亡同意書、聲請監護宣告以及第一順位繼承，不管哪點，「看起來都跟食衣住行沒什麼關係啊」，假設原本各住8000元的套房，婚後就一起住16000元的就好，孩子別生就好，和一個人在一起，想跟對方締結同財共居的法律關係，為何婚後不能？

原PO更提及，「還是說結婚的目的對於其中至少一造有獲取更高等級物質生活的含義？」，假設不生小孩，以月薪四萬每月租房，過著C層級生活，然後結婚後就要變有自己的房子（或跟配偶共有）過著A層級生活，「由於很可能做不到，壓力就襲來了？怎麼看『結婚』的意義都不應該使物質生活水準三級跳啊？而是在你有問題的時候，讓夫妻可以互相扶持，法律給你保護，這是精神上跟法律關係上的更進一步，到底為什麼經濟的問題會襲來？」。

對此，也有網友回應，「因為錢是解決事情最簡單的方式」，兩人各自能養活自己，照理來說婚後如果不多出要養的小孩、雙方長輩，應該也是能養活彼此，但在一起生活卻不簡單，住哪裡是個問題，或者本來一南一北的兩人，誰要放下一切，所以如果其中一人在經濟層面上輾壓另一個人，就更好做出決定，「所以錢最好解決問題，結婚一定有生活上重新設定的問題，有財產重新分配、小孩和長輩的問題。的確有人能犧牲，但是也有不想去靠近這些問題的人，畢竟結婚這是選修，不是必修，在互相喜歡，能接受的犧牲範圍內，自由做選擇就好」。（編輯：郭佩蓉）

關鍵字

結婚 夫妻 壓力 男女 交往

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