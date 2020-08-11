為何港式飲茶賣這麼貴？老饕揭「隱藏真相」：台人搞混了

該名網友在PTT發文，他表示近日和女友到某家連鎖港式飲茶用餐，「才點了四籠燒賣、一籠奶皇包、一碗叉燒飯和一壺煲湯，就要一千多元，真的有夠貴又吃不飽」，他也表示，每道都是一百多元台幣起跳，燒賣一籠也才三個，也就是一口就要30元，「為什麼港點可以賣這麼貴啊？有人知道嗎？」。
貼文一出，網友紛紛留言，「用台灣成本香港價格賣你，才能賺更大」、「 台灣所得比香港低，當然覺得貴。而且越貴越潮」、「同意，一堆東西看起來中央廚房出的，分店只要蒸就OK」、「價格很香港，但忘記在台灣」、「同意，港式食物跟台式太接近，要我花好幾百吃家常菜口味的東西真的超不值，而且份量又超少，花一千連半飽都沒有，真的不懂為什麼很多女生都很愛去吃港式飲茶」。
也有網友點出原因，「因為港式有三種，為了吃飽的叫茶餐廳，本來最早是賣甜品的冰室，後來開始提供正餐，也不外乎就是炒飯麵跟包類；另一個吃飽的地方就燒臘店，主要是提供飯類，剁一剁就給你吃飽了；那所謂飲茶，其實是茶樓，那就不是吃飽的，是弄一點精緻點心給你配茶混時間的」，不過現在也比較沒分這麼仔細，像有的燒臘店也賣炒飯麵是蠻常見的，也有網友表示「推，台灣真的把這3種都搞混在一起了」。（編輯：郭佩蓉）