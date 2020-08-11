🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 生活

米克拉遠颺！澎湖人笑稱風雨比東北季風弱

記者張塵/澎湖報導
calendar_today2020-08-11 14:18:10

▲米克拉颱風往北快閃，馬公市區的風勢雨勢比東北季風還小，許多民眾在臉書笑稱賺到半天的假期。（圖／記者張塵攝，2020.08.11）
▲米克拉颱風往北快閃，馬公市區的風勢雨勢比東北季風還小，許多民眾在臉書笑稱賺到半天的假期。（圖／記者張塵攝，2020.08.11）

米克拉颱風11日上午繼續往北快閃，馬公市區在上午5時下起狂風驟雨，但風勢仍比冬天的東北季風還小，加上7時澎湖已脫離暴風範圍，許多民眾在臉書笑稱賺到半天的假期。

▲澎湖機場在9點之後開放天空，截至13:00前離境的飛機班班客滿，不過航空公司加大機型提高運量，希望能逐漸消化急著返回台灣的候補旅客。（圖／記者張塵攝，2020.08.11）
▲澎湖機場在9點之後開放天空，截至13:00前離境的飛機班班客滿，不過航空公司加大機型提高運量，希望能逐漸消化急著返回台灣的候補旅客。（圖／記者張塵攝，2020.08.11）
在海運方面，布袋馬公線受到颱風外圍旺盛氣流的影響，原訂中午以後開航的船班全部取消，澎湖南海、東海、北海的離島航線全天停航；空運部分，澎湖機場在9點之後開放天空，之前的14架次班機取消，截至13:00前離境的飛機班班客滿，不過航空公司加大機型提高運量，希望能逐漸消化急著返回台灣的候補旅客。

澎湖氣象站說明，今天清晨4-6時的風雨最大，澎湖縣災害應變中心則表示，目前受理案件只有2件，其中凌晨05:23馬公市中華路郵局旁，有一攤販推車被強風吹至路中央，已由澎湖縣政府工務處派員排除，上午07:17通樑加油站路口紅綠燈掉落，已通報警察局派員處理中另外，中正國中旁的7-11招牌掉落，店家也已自行雇工排除。

澎湖氣象站指出，颱風米克拉過境澎湖陣風達9級，雨量也在2個小時內達36毫米，目前累積近50毫米，不過東吉島與花嶼2處，都曾出現11級的陣風，目前風雨時大時小。

▲滯留在澎湖的3萬名觀光客只能在本島做CityTour的遊程，許多遊客將3號港擠爆。（圖／記者張塵攝，2020.08.11）
▲滯留在澎湖的3萬名觀光客只能在本島做CityTour的遊程，許多遊客將3號港擠爆。（圖／記者張塵攝，2020.08.11）
澎湖雖然脫離暴風範圍，但外圍環流仍然旺盛，由於不能出海從事水上活動，滯留在澎湖的3萬名觀光客只能在本島做CityTour的遊程，許多遊客將3號港擠爆。至於一街之隔的南海遊客中心因為船隻停航的關係，就顯得相當冷清。

關鍵字

颱風假 遊客滯留 米克拉颱風 海空交通 澎湖離島

NOW民調中心

看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

繼續作答
七夕情人節要到了！您最想和哪位男神共進晚餐？

七夕情人節要到了！您最想和哪位男神共進晚餐？

繼續作答
離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

繼續作答

想看更多

[PR]網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]（美國疫情不斷更新）美國疫情未見緩!每小時新增2,600例 確診總人數更達504萬人

（美國疫情不斷更新）美國疫情未見緩!每小時新增2,600例 確診總人數更達504萬人

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]暗夜禁區／愛愛時的床上小動作 讓另一半驚喜不斷、愛意更濃！

暗夜禁區／愛愛時的床上小動作 讓另一半驚喜不斷、愛意更濃！

[PR]日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

[PR]高雄市長補選倒數中！帶你一次了解歷經敗選再度參加補選的候選人1號陳其邁

高雄市長補選倒數中！帶你一次了解歷經敗選再度參加補選的候選人1號陳其邁

[PR]再帥再美 髮型不對就不行！回顧這些男神、女神的崩壞髮型

再帥再美 髮型不對就不行！回顧這些男神、女神的崩壞髮型

[PR]注意！即日起八大場所強制戴口罩！市售口罩如何辨真假 帶你了解

注意！即日起八大場所強制戴口罩！市售口罩如何辨真假 帶你了解

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]（日本疫情不斷更新）日本全境淪陷！疫情失控、感染人數增 安倍晉三籲出門戴口罩

（日本疫情不斷更新）日本全境淪陷！疫情失控、感染人數增 安倍晉三籲出門戴口罩

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽