米克拉遠颺！澎湖人笑稱風雨比東北季風弱

米克拉颱風11日上午繼續往北快閃，馬公市區在上午5時下起狂風驟雨，但風勢仍比冬天的東北季風還小，加上7時澎湖已脫離暴風範圍，許多民眾在臉書笑稱賺到半天的假期。



▲澎湖機場在9點之後開放天空，截至13:00前離境的飛機班班客滿，不過航空公司加大機型提高運量，希望能逐漸消化急著返回台灣的候補旅客。（圖／記者張塵攝，2020.08.11） 在海運方面，布袋馬公線受到颱風外圍旺盛氣流的影響，原訂中午以後開航的船班全部取消，澎湖南海、東海、北海的離島航線全天停航；空運部分，澎湖機場在9點之後開放天空，之前的14架次班機取消，截至13:00前離境的飛機班班客滿，不過航空公司加大機型提高運量，希望能逐漸消化急著返回台灣的候補旅客。



澎湖氣象站說明，今天清晨4-6時的風雨最大，澎湖縣災害應變中心則表示，目前受理案件只有2件，其中凌晨05:23馬公市中華路郵局旁，有一攤販推車被強風吹至路中央，已由澎湖縣政府工務處派員排除，上午07:17通樑加油站路口紅綠燈掉落，已通報警察局派員處理中﹔另外，中正國中旁的7-11招牌掉落，店家也已自行雇工排除。





澎湖氣象站指出，颱風米克拉過境澎湖陣風達9級，雨量也在2個小時內達36毫米，目前累積近50毫米，不過東吉島與花嶼2處，都曾出現11級的陣風，目前風雨時大時小。



▲滯留在澎湖的3萬名觀光客只能在本島做CityTour的遊程，許多遊客將3號港擠爆。（圖／記者張塵攝，2020.08.11） 澎湖雖然脫離暴風範圍，但外圍環流仍然旺盛，由於不能出海從事水上活動，滯留在澎湖的3萬名觀光客只能在本島做CityTour的遊程，許多遊客將3號港擠爆。至於一街之隔的南海遊客中心因為船隻停航的關係，就顯得相當冷清。



