影／媽下廚切生牛肉！驚見「抽搐16秒」發毛喊：不敢煮了

親自下廚不但可以讓自己吃得營養、安心，也能改變菜色增添日常生活的趣味，不過最近在馬來西亞彭亨，有一位媽媽在下廚時遇到「殭屍肉塊」，這塊生牛肉被切下後還在砧板上抽搐整整16秒，讓她嚇得不敢繼續烹煮這塊牛肉，而這段畫面也被她的兒子貼到推特，詭異畫面引起眾人討論。

一名馬來西亞的男網友在上個月31日在推特PO出一段影片，並在留言提到自己的媽媽當天原本打算下廚，但當她從一旁整桶生牛肉中挑出其中一塊時，卻突然發現眼前這塊生牛肉竟開始抽搐，讓她嚇到不敢下廚。畫面中可以看到，這塊明明已被切下的生肉片，放在砧板上卻宛如仍有生命力一般緊縮跳動，即使翻到背面也維持抖動的狀態。

▲原PO媽媽將生牛肉砧板上才發現肉塊竟會抖動。（圖／翻攝自推特@tterororo）

▲媽媽邊摸邊發毛直喊：不敢煮了。（圖／翻攝自推特@tterororo）

影片曝光後，累積觀看次數已高達101.4萬，連原PO也訝異的在底下留言感謝眾人的分享，而其中就有不少內行回應這其實是牛肉「夠新鮮」的證明，抖動的真相其實是因為牛體內的神經已經死亡，但神經末梢還處於未死狀態，所以才會發生這種宛如殭屍般的行為，原PO也隨後補充自己的母親最後把該肉塊放在冰箱一陣子後，牛肉就不再發生這樣的跳動畫面了。

事實上，根據《Real Press》和《太陽報》報導，這名男網友就指出，這塊肉是家人在為期四天的伊斯蘭「宰牲節」（古爾邦節，Eid al-Adha）期間從清真寺所得到。該節日是伊斯蘭教繼新年後的重大節慶，宰牲儀式在清真寺舉辦後，會將肉塊分給全家人或較為窮困的民眾。男網友就表示當下全家人都被這個未知現象嚇到，所以不敢食用、料理，不過在冰過一段時間後就恢復正常了。（編輯：楊智傑）