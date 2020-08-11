🎉太棒了! APP裝好啦!

你可以在手機的應用程式清單，或是在電腦的桌面上找到NOWnews今日新聞 App

NOWnews 今日新聞 navigate_next 生活

影／媽下廚切生牛肉！驚見「抽搐16秒」發毛喊：不敢煮了

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-11 15:51:46

▲一位馬來西亞媽媽下廚時發現，砧板上的生牛肉宛如殭屍般抽搐整整16秒，嚇得她直呼不敢煮了。（示意圖／左圖翻攝自Unsplash；右圖翻攝自推特@tterororo）
▲一位馬來西亞媽媽下廚時發現，砧板上的生牛肉宛如殭屍般抽搐整整16秒，嚇得她直呼不敢煮了。（示意圖／左圖翻攝自Unsplash；右圖翻攝自推特@tterororo）
親自下廚不但可以讓自己吃得營養、安心，也能改變菜色增添日常生活的趣味，不過最近在馬來西亞彭亨，有一位媽媽在下廚時遇到「殭屍肉塊」，這塊生牛肉被切下後還在砧板上抽搐整整16秒，讓她嚇得不敢繼續烹煮這塊牛肉，而這段畫面也被她的兒子貼到推特，詭異畫面引起眾人討論。

一名馬來西亞的男網友在上個月31日在推特PO出一段影片，並在留言提到自己的媽媽當天原本打算下廚，但當她從一旁整桶生牛肉中挑出其中一塊時，卻突然發現眼前這塊生牛肉竟開始抽搐，讓她嚇到不敢下廚。畫面中可以看到，這塊明明已被切下的生肉片，放在砧板上卻宛如仍有生命力一般緊縮跳動，即使翻到背面也維持抖動的狀態。

▲（合成圖／左圖翻攝自Unsplash；右圖翻攝自推特@tterororo）
▲原PO媽媽將生牛肉砧板上才發現肉塊竟會抖動。（圖／翻攝自推特@tterororo）
▲（合成圖／左圖翻攝自Unsplash；右圖翻攝自推特@tterororo）
▲媽媽邊摸邊發毛直喊：不敢煮了。（圖／翻攝自推特@tterororo）
影片曝光後，累積觀看次數已高達101.4萬，連原PO也訝異的在底下留言感謝眾人的分享，而其中就有不少內行回應這其實是牛肉「夠新鮮」的證明，抖動的真相其實是因為牛體內的神經已經死亡，但神經末梢還處於未死狀態，所以才會發生這種宛如殭屍般的行為，原PO也隨後補充自己的母親最後把該肉塊放在冰箱一陣子後，牛肉就不再發生這樣的跳動畫面了。

事實上，根據《Real Press》和《太陽報》報導，這名男網友就指出，這塊肉是家人在為期四天的伊斯蘭「宰牲節」（古爾邦節，Eid al-Adha）期間從清真寺所得到。該節日是伊斯蘭教繼新年後的重大節慶，宰牲儀式在清真寺舉辦後，會將肉塊分給全家人或較為窮困的民眾。男網友就表示當下全家人都被這個未知現象嚇到，所以不敢食用、料理，不過在冰過一段時間後就恢復正常了。（編輯：楊智傑）

 

關鍵字

伊斯蘭 馬來西亞 生牛肉 跳動 宰牲節

NOW民調中心

看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

看起來美味，喝起來複雜，像極了愛情！網路熱議的獵奇「悅氏六茶」，您嘗試過了嗎？

繼續作答
七夕情人節要到了！您最想和哪位男神共進晚餐？

七夕情人節要到了！您最想和哪位男神共進晚餐？

繼續作答
離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

離開團體爆紅！您覺得誰單飛後更加有人氣？

繼續作答

想看更多

[PR]網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

網封女版韓國瑜？高雄市長補選候選人李眉蓁爭議事件簿帶你一次看

[PR]記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

記住你的身份，你現在是古家少奶奶了！但有了這份婚前協議...

[PR]（美國疫情不斷更新）美國疫情未見緩!每小時新增2,600例 確診總人數更達504萬人

（美國疫情不斷更新）美國疫情未見緩!每小時新增2,600例 確診總人數更達504萬人

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]暗夜禁區／愛愛時的床上小動作 讓另一半驚喜不斷、愛意更濃！

暗夜禁區／愛愛時的床上小動作 讓另一半驚喜不斷、愛意更濃！

[PR]日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

日台租屋文化大不同 在日本租屋有什麼地方要注意的？

[PR]高雄市長補選倒數中！帶你一次了解歷經敗選再度參加補選的候選人1號陳其邁

高雄市長補選倒數中！帶你一次了解歷經敗選再度參加補選的候選人1號陳其邁

[PR][塔羅小測驗]小心健康亮紅燈！！抽排看看最近的健康狀況如何？

[塔羅小測驗]小心健康亮紅燈！！抽排看看最近的健康狀況如何？

[PR]注意！即日起八大場所強制戴口罩！市售口罩如何辨真假 帶你了解

注意！即日起八大場所強制戴口罩！市售口罩如何辨真假 帶你了解

[PR] 順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

順香閣「愛臺灣」專案 送活龍蝦、套餐升級、壽星送「肉蛋糕」

[PR]【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

【DD52菱格時代】前八強出道發單曲 夢幻組合由你決定！

[PR]平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

平民巨星即將播出》選手唱太好 巨星導師選不出

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

[PR]樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

樂天加倍振興，結帳9折最高折6000，全站5折起，快到樂天市場搶購!

[PR]搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

搶攻毛商機！旅行社主打寵物一日遊　飯店也推寵物友善

[PR]袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

袖珍面紙攜手強檔國片守護珍稀動物 ，一起抽電影交換卷

[PR]（日本疫情不斷更新）日本全境淪陷！疫情失控、感染人數增 安倍晉三籲出門戴口罩

（日本疫情不斷更新）日本全境淪陷！疫情失控、感染人數增 安倍晉三籲出門戴口罩

[PR]發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

發現未婚夫竟另有心思後，她一怒之下腦子脫線，不惜花租金找來...

warning

警告

未滿十八歲不得觀賞瀏覽