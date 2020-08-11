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小心桃花因此不開！專家曝臥室「7禁忌」：將錯失好緣份

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-11 16:34:03

▲臥室風水要注意！塔羅牌老師艾菲爾公布7個臥室風水禁忌，小心為此錯過桃花緣份。（示意圖，與文章中內容無關／取自unsplash ）
▲臥室風水要注意！塔羅牌老師艾菲爾公布7個臥室風水禁忌，小心為此錯過桃花緣份。（示意圖，與文章中內容無關／取自unsplash ）
臥室是人們每天休息的房間，幾乎每個人每一天至少都會有6到8小時待在臥室，但如果臥室的風水不佳，就很有可能阻礙桃花接近，自然也就得不到好的緣份，知名塔羅牌老師艾菲爾就公佈了七大臥室風水禁忌，趕快來看看自己或閨蜜的臥房，有沒有以下情況吧！

▲知名塔羅牌老師艾菲爾（圖／翻攝自塔羅牌老師艾菲爾臉書）
▲知名塔羅牌老師艾菲爾（圖／翻攝自塔羅牌老師艾菲爾臉書）
一、臥房室內擺設魚缸或植物。

家中若有女兒未出嫁，可在2020年桃花方位在「東北方」或女孩的睡房擺設鮮花招來春暖花開的氣息，但不可以擺盆栽、魚缸，植物晚上釋放二氧化碳，魚缸也會導致房間潮濕、雜音，這兩樣擺在睡房，易導致人氣不足，胡思亂想。

二、床上堆滿了雜物、衣服、書籍。

單身者的房間就是你最大的桃花屋，除了你自己睡的部分，床的另一邊就是要預留給未來另一半的桃花位，如果床上雜物太多就代表你沒有缺桃花，抑或是你讓桃花無處安放，這樣會容易錯過好對象喔。

三、床背無靠。

女生臥室的床，如果沒有靠牆壁就等於沒有依靠，容易讓住這間房的女生嫁不出去，除了睡覺時沒有安全感之外，也很難找到一個可靠、有肩膀的對象。建議床頭一定要靠牆，不然就是要加裝床頭板遮擋。

四、臥房擺斜鏡。

房間內別擺歪斜的鏡子，因為是覺得關係，容易導致思緒混亂丶頭暈，進而做下錯誤的決定，難得好桃花。

五、睡在廁所丶廚房改成的臥房。

有些人因為家中臥房不夠，或是出租房為了多隔房間出租，把多出來的廁所、廚房改成為臥室，雖然經改建但管道經過，晦氣依然多，容易導致難以嫁娶，甚至是影響精神狀況。

六、別睡地下室或暗房。

室內太過潮濕，不僅對於環境衛生不利，也會跟著影響人體健康，如果住在長期沒有陽光照射的房間，也很容易使居住者變得比較孤僻，內心也比較抑鬱，整個人精神狀況不佳，心情無法開闊。這樣一來朋友圈會越來越小，甚至變得不喜交友，導致情路難開喔。

七、房間內櫥櫃過高、物品過多。

臥房過高的擺設，會成為莫名的心理壓力，進而壓制桃花。請記住，女生的梳妝台就是桃花位，在這個位置上如果有不利桃花的狀態，如放置帶刺植物、雜亂、積灰塵，就會直接壓制愛情運勢。

而艾菲爾老師也補充「向月老奉茶許願」，農曆七月七日（8/25）是七夕也是月老牽紅線的日子，當天可在自己的臥室桌上、或臥室的今年「桃花位：東北方」、或「喜慶宮位：正西方」 ，放上一杯月老茶或是花茶，誠心的向月老禀告自己的名字、年齡、居住地址，和你想求得的對像是怎樣的人（說的越仔細，月老就越可以幫你牽對紅線）。過了10分鐘後，再把茶水喝完，即可完成儀式。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

關鍵字

風水 臥室 緣份 桃花 禁忌 愛情

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