5G上路後4G變超慢？他曝「真實體驗」　全場感嘆：超有感

一名網友在PTT上分享，自己住在新北高樓層住宅區過去雖然尖峰時段網路也會不順，不過只咬到半夜1點後，網速基本上都不會低於100Mbps，他也貼出6月時的測速數據佐證。
沒想到7月各大電信開始啟動5G服務後，原PO發現網路速度又更慢了，「本來在公司24h都能測到破百的地方，也都只剩5、60Mbps，家裡更慘尖峰剩10～30Mbps，半夜原先可以破百，現在也剩6、70Mbps左右」，這樣的現象讓他不禁產生疑惑。
文章一曝光也立刻掀起熱烈討論，不少網友也齊聲感嘆，「最近常出現收的到網路，但實際無網路連線的狀態」、「有感啊，家裡兩家不同電信公司，都是這樣」、「不這樣，怎麼逼你升5G 」、「以前雖然慢，至少都跑的動，現在看影片都轉圈圈」、 「有！非常明顯」；但也有人持相反看法，「覺得沒受影響，這兩天用中華4G追劇，速度還是一樣快」、「無感，正常上網中」。
然而，根據測速網站Speedtest數據顯示，台灣7月份最新行動寬頻下載網速比起3月份的下載網速增快了24%，且7/6日至20日的網速也明顯比6月份還快。日前中華電信行動通訊分公司副總經理胡學海也曾對外表示，中華電信並沒有刻意調降4G網速，而民眾會認為網路速度變慢，很有可能是因為受到「疫情」的影響。因為民眾在這段期間對網路的頻寬需求增加，進而讓部分用戶感覺網路速度被調慢。（編輯：潘毅）