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法式甜點尬百年餅牌　中秋禮盒闢通路、拚聯名搶攻市場

記者黃仁杰／台北報導
calendar_today2020-08-11 18:44:49

▲台灣百年品牌推陳出新，也同步於網路推出招牌人氣商品小額試吃，搶攻上半年低靡的喜餅市場。（圖／記者黃仁杰,2020.08.11）
▲台灣百年品牌推陳出新，也同步於網路推出招牌人氣商品小額試吃，搶攻上半年低靡的喜餅市場。（圖／記者黃仁杰,2020.08.11）
雖然還是炎熱的夏日，不過許多糕餅業者都已經為了即將到來的中秋節摩拳擦掌，推出中秋限定禮盒，其中台灣百年品牌也推陳出新，用法式糕點的技法呈現台式月餅，同時大打通路戰，與超商聯名限定款禮盒，而近年竄起的手工法式甜點業者也首次與大稻埕百年餅舖合作推出禮盒。距離中秋還有一個半月，禮盒大戰先開打。

郭元益宣布全台15家門市從8月17日起結合外送平台foodpanda提供外送服務，此外也同步於網路推出招牌人氣商品小額試吃，搶攻上半年低靡的喜餅市場，消費者能以217元的優惠價品嚐5款糕點，限量500盒，其中也包含旗下時尚西餅品牌L’AFFECTION嶄新口味的靜岡抹茶蛋黃酥。

▲台灣百年品牌推陳出新，靜岡抹茶蛋黃酥用法式糕點的技法呈現台式月餅。（圖／記者黃仁杰,2020.08.11）
▲台灣百年品牌推陳出新，靜岡抹茶蛋黃酥用法式糕點的技法呈現台式月餅。（圖／記者黃仁杰,2020.08.11）
靜岡抹茶蛋黃酥融入中餅西吃概念，將秋節現做現烤的人氣排隊商品蛋黃酥製作成方形蛋黃酥，並融入日本丸山靜岡有機抹茶、日本上白糖與宜蘭紅土傳統醃製鹹鴨蛋製作。同時針對秋節禮盒，全面提供不同尺寸、多入數的招牌酥皮系列客製化服務，能印上中、英文字樣或可愛圖案。

▲針對秋節禮盒，業者全面提供不同尺寸、多入數的招牌酥皮系列客製化服務，能印上中、英文字樣或可愛圖案。（圖／業者提供）
▲針對秋節禮盒，業者全面提供不同尺寸、多入數的招牌酥皮系列客製化服務，能印上中、英文字樣或可愛圖案。（圖／業者提供）
郭元益副總經歷郭建偉表示，今年送禮市場由於受到新冠肺炎疫情影響，但品牌今年也做出許多改變，包含在台北永康街、台南新增設據點，同時販售小包裝的個人化糕點與外送到府的試吃服務，中秋檔期也讓旗下西餅品牌嘗試販售月餅品項，同時在連鎖超商通路推出限定禮盒款與單顆販售，預計今年的月餅成績能較去年成長3%。

而台北知名甜點店「深夜裡的法國手工甜點」今年也推出中秋禮盒，此次聯名的三款禮盒皆嚴選法國諾曼第，最高品質的依思尼 AOP 奶油及焦糖所製成的常溫甜點，其中頂級款及經典款禮盒更擁有目前全台獨家販售的依思尼焦糖，多種口味的焦糖軟糖成為亮點。

▲台北知名法式甜點店的三款禮盒皆嚴選法國諾曼第，最高品質的依思尼
▲台北知名法式甜點店的三款禮盒皆嚴選法國諾曼第，最高品質的依思尼 AOP 奶油及焦糖所製成的常溫甜點。（圖／記者黃仁杰攝,2020.08.11）
▲頂級款及經典款禮盒更擁有目前全台獨家販售的依思尼焦糖，多種口味的焦糖軟糖成為亮點。（圖／記者黃仁杰攝,2020.08.11）
▲頂級款及經典款禮盒更擁有目前全台獨家販售的依思尼焦糖，多種口味的焦糖軟糖成為亮點。（圖／記者黃仁杰攝,2020.08.11）
此次，業者更聯名大稻埕百年老店李亭香，跨界推出豆沙松子仁月餅，用最濃郁的奶香把傳統好味道復刻再升級，相較於傳統月餅禮盒，這個中秋深夜裡的法國手工甜點 提供了佳節感官更上層樓的享受。

關鍵字

月餅 法式甜點 百年餅舖 送禮 中秋禮盒

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