法式甜點尬百年餅牌　中秋禮盒闢通路、拚聯名搶攻市場

郭元益宣布全台15家門市從8月17日起結合外送平台foodpanda提供外送服務，此外也同步於網路推出招牌人氣商品小額試吃，搶攻上半年低靡的喜餅市場，消費者能以217元的優惠價品嚐5款糕點，限量500盒，其中也包含旗下時尚西餅品牌L’AFFECTION嶄新口味的靜岡抹茶蛋黃酥。
靜岡抹茶蛋黃酥融入中餅西吃概念，將秋節現做現烤的人氣排隊商品蛋黃酥製作成方形蛋黃酥，並融入日本丸山靜岡有機抹茶、日本上白糖與宜蘭紅土傳統醃製鹹鴨蛋製作。同時針對秋節禮盒，全面提供不同尺寸、多入數的招牌酥皮系列客製化服務，能印上中、英文字樣或可愛圖案。
郭元益副總經歷郭建偉表示，今年送禮市場由於受到新冠肺炎疫情影響，但品牌今年也做出許多改變，包含在台北永康街、台南新增設據點，同時販售小包裝的個人化糕點與外送到府的試吃服務，中秋檔期也讓旗下西餅品牌嘗試販售月餅品項，同時在連鎖超商通路推出限定禮盒款與單顆販售，預計今年的月餅成績能較去年成長3%。
而台北知名甜點店「深夜裡的法國手工甜點」今年也推出中秋禮盒，此次聯名的三款禮盒皆嚴選法國諾曼第，最高品質的依思尼 AOP 奶油及焦糖所製成的常溫甜點，其中頂級款及經典款禮盒更擁有目前全台獨家販售的依思尼焦糖，多種口味的焦糖軟糖成為亮點。
此次，業者更聯名大稻埕百年老店李亭香，跨界推出豆沙松子仁月餅，用最濃郁的奶香把傳統好味道復刻再升級，相較於傳統月餅禮盒，這個中秋深夜裡的法國手工甜點 提供了佳節感官更上層樓的享受。