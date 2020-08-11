紐西蘭防疫神話破滅？奧克蘭爆4本土病例　總理下令封城

綜合外國媒體報導，紐西蘭在今（11）日新增4例確診，地點位於第一大城奧克蘭南部的一個家庭的群聚感染案例，昨（10）日先是一位沒有出旅遊的50歲的男子出現症狀，經採檢2次後確認為陽性，衛生單位隨即安排該家庭的其他6人採檢，其中有3人也呈現陽性反應，一共4人確診。此外，其他親密接觸者也都已經進行採檢。
紐西蘭衛生部首席醫療官布魯斐德（Ashley Bloomfield）也指出，這名50歲男子出現發燒與咳嗽的症狀，其妻確診後也出現明顯的症狀，第3名確診者則是兩人未滿3歲的孩子。
紐西蘭總理阿爾登在得知消息後，也立刻發表聲明「儘管極力避免發生這種事，但我們也做好處理的準備，從國外的前車之鑑可以發現，任何微小的復燃跡象都要用高標準撲滅」，並宣布奧克蘭將從12日開始封城，進入為期三天的3級警戒狀態，全城商家禁止營業，全國各地也進入2級警戒狀態。（編輯：潘毅）
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