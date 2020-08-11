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紐西蘭防疫神話破滅？奧克蘭爆4本土病例　總理下令封城

編輯中心/綜合報導
calendar_today2020-08-11 20:15:35update2020-08-11 20:22:10

▲紐西蘭總理阿爾登。（圖／美聯社／達志影像）
▲紐西蘭總理阿爾登。（圖／美聯社／達志影像）
新冠肺炎疫情在全球持續延燒，與台灣同樣被譽為防疫模範生的紐西蘭，已經102天沒出現本土確診案例，不過這個神話也在今（11）日破滅，因為在奧克蘭一家庭出現疑為本土病例的群聚感染，總理阿爾登也隨即下令奧克蘭封城，全國進入2級警戒。

綜合外國媒體報導，紐西蘭在今（11）日新增4例確診，地點位於第一大城奧克蘭南部的一個家庭的群聚感染案例，昨（10）日先是一位沒有出旅遊的50歲的男子出現症狀，經採檢2次後確認為陽性，衛生單位隨即安排該家庭的其他6人採檢，其中有3人也呈現陽性反應，一共4人確診。此外，其他親密接觸者也都已經進行採檢。

▲紐西蘭首都奧克蘭。（圖／翻攝自
▲紐西蘭首都奧克蘭南部一家庭出現疑似本土病例。（示意圖／翻攝自 Pixabay）
紐西蘭衛生部首席醫療官布魯斐德（Ashley Bloomfield）也指出，這名50歲男子出現發燒與咳嗽的症狀，其妻確診後也出現明顯的症狀，第3名確診者則是兩人未滿3歲的孩子。

紐西蘭總理阿爾登在得知消息後，也立刻發表聲明「儘管極力避免發生這種事，但我們也做好處理的準備，從國外的前車之鑑可以發現，任何微小的復燃跡象都要用高標準撲滅」，並宣布奧克蘭將從12日開始封城，進入為期三天的3級警戒狀態，全城商家禁止營業，全國各地也進入2級警戒狀態。（編輯：潘毅）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

關鍵字

防疫神話 本土病例 紐西蘭 阿爾登 新冠肺炎

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