國外頭獎得主會現身台灣卻不會？網曝「真相」：逼不得已

一名網友在PTT提出疑惑，「為什麼外國樂透頭獎得主都敢現身？每次國外的樂透頭獎開出來，得獎人都很大方接受採訪還拍照跟大家分享。親戚朋友一定會議論的啊，走在路上不怕被綁嗎？反觀台灣從來沒有得主出來過，是因為台灣人比較重隱私嗎？」
問題曝光也立刻有不少人點出原因，「法律規定阿，不然誰想曝光」、「因為是規定，逼不得已」、「歐美規定要公開啊，亞洲就沒有，你有看過幾個日本樂透得主上新聞」、「外國很不精確，就連美國都是看各州法律是否允許匿名」、「其實是他不現身就不能領獎金」；另外也有人認為，「國外找一個人太困難了」、「但外國那些上報的很多後來都很慘」、「台灣這麼小，肯定有一堆人會去朝聖」、「國外是真的有得主被綁架跟詐騙」。
事實上，美國各州對於彩券中獎者身分是否該公開也有著不同規定，例如2019年時，南卡羅來納州就有一名頭獎得主獨得8.7億美金（約270億新台幣），但因為該州規定，中獎者可以保持匿名，至今這名幸運兒的身分依舊是謎；相反的，2016年時，美國威力球累計出全球史上最高獎金15億美元，最終由3注均分，開獎後兩天其中一位頭獎得主魯濱遜就登上紐約的電視節目公開身分，他也選擇一次領走3.3億美元的獎金。（編輯：潘毅）