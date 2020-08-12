她分享男友「10字狂言」！女孩一看全氣炸：放生叫他滾蛋

每個人的想法及價值觀皆不盡相同，人與人相處之間，最重要的就是互相「尊重」，即便是再親密的夫妻或情侶，也一樣要保持應有的態度和禮節。而近日有女網友就在臉書社團透露，她男友日前表示「生小孩只是劃一刀而已」，對於這句話這，她不禁好奇詢問「大家可以接受嗎？」結果女孩們看後全都氣炸，甚至還有人直呼「這種男人可以放生叫他滾蛋了！」

與相愛的人擁有「愛的結晶」是不少人的畢生願望之一，然而，日前一名女網友就在臉書社團「靠北男友」指出，對於生小孩這件人生大事，她男友僅輕描淡寫地說「只是劃一刀而已」，這讓她忍不住發文詢問大家「有人可以接受自己男友說『生小孩只是劃一刀而已』嗎？雖然生小孩是女生的事...」

▲一名女網友在臉書社團「靠北男友」中詢問大家「有人可以接受自己男友說『生小孩只是劃一刀而已』嗎？」問題掀起討論。（圖／翻攝自臉書社團「靠北男友」）

貼文曝光，立刻惹怒全場，大家紛紛留言「閹掉也只是劃一刀」、「結紮也是一刀的事情」「什麼叫一刀？剖腹有那麽簡單就好了！自然產就剪1刀」、「輕浮沒責任的講法，叫他肚皮一樣也畫一刀證明他的愛」、「生小孩不是只有女生的事」「分手也是一刀，小事小事」、「叫他去劃一刀看看啊，風涼話很會說，一刀下去割七層，縫七層，最好只是劃一刀，整個肚子的神經都被破壞了」、「他忘記將懷孕的過程痛苦跟煎熬的時間算進去了！」

另還有人直言「會說這種話的人就沒必要在一起了」、「我覺得該分了」、「這男友還要嗎？不要了吧！」「看來只能給他一刀兩斷了！一刀而已啦！真的沒什麼」、「拿生命換小生命的代價不小，身材變樣，下邊變樣，衣服重買，全都沒時間好好愛自己」、「什麼叫『雖然生小孩是女生的事情？』你是女人，你想法也有問題啊」、「自私自利和只愛自己沒愛妳的人，才會對另一半講這種不負責任的話，這種男人可以放生叫他滾蛋了！」（編輯：許苡晴）