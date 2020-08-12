台科大行動工程師計畫　赴偏鄉建生態渠道、魚菜共生系統

台科大行動工程師團隊前進宜蘭東岳部落，協助東澳國小挖建生態渠道、打造魚菜共生系統，提升國小學童生態環境教育知識，還和當地學童一起利用雷射雕刻機製作創意門牌，透過門牌設計將在地文化融入街景中。





台科大校長廖慶榮表示，台科大行動工程師計畫由工程學院發起，參與的學生來自各個系所，同學們懷著熱血，秉持動手做精神，前進國內外許多偏鄉小鎮服務，協助解決當地環境問題。





為了幫助學童認識周遭自然地質環境、水資源環境，台科大行動工程師團隊在東澳國小挖建一座生態渠道，引進東岳湧泉，供學童踏水遊憩及生態環境教育場域，除此之外，也將小學裡的魚池打造為魚菜共生系統，透過養魚的排泄物來種菜，環保又節能。



▲台科大行動工程師團隊在東澳國小挖建生態渠道，作為供學童踏水遊憩及生態環境教育場域。（圖／台科大提供）

參與生態渠道建置的台科大機械系學生陳豈銘說，很開心因為參與行動工程師計畫，有機會接觸機械系本科專業以外的領域。而負責魚菜共生系統設計與施工的台科大化工系四年級學生蕭建華表示，這是第一次接觸魚菜共生，不論是水過濾的方法、種植植物選擇，都需再上網學習，也培養快速解決問題的能力。





另外，飛魚是東澳的特色料理，製作飛魚乾及飛魚辣椒也是部落的傳統，東澳國小多年來也為了籌措射箭隊訓練暨比賽相關經費，師生合作製作飛魚產品來義賣，為了結合這項特色，台科大團隊利用雷射雕刻機，教導東澳國小學童設計獨一無二的創意門牌，將門牌融入飛魚等特色元素，讓小朋友參與街景的改造，同時也可以學習雷射雕刻的知識概念。





台科大機械系學生郭永詮負責雷射雕刻與3D列印工作坊的教學，教導小朋友製作門牌與吊飾作品。郭永詮說，小朋友只要在紙上繪圖，再把圖片掃描進電腦中，就能透過軟體進行雷雕，讓他們輕鬆體驗雷射雕刻的技術，自己動手完成作品也更有成就感。



