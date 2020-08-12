台大公衛：檢測2次、居家檢疫5天　個案漏掉幾乎是0

陳秀熙強調，依據台灣過去經驗，如果要針對高危險群檢測，最好的方式是：檢測2次加上居家檢疫5天，建議指揮中心可以修改入境檢測、檢疫規定，如果採取「進來檢測一次，居家檢疫五天，最後再檢測一次，漏掉個案幾乎是0」。
陳秀熙提了五點給指揮中心的建議，其中包含「依風險分層入境精準檢測及檢疫」、『居家檢疫時間必須根據症狀前變成症狀期科學證據即時評估」、「檢測2次加居家檢疫5天」、「檢測除了可以有助疫情調查，也可以早期發現輕症個案」以及建議指揮中心「檢驗應考慮抗原、抗體和血清調查」。
張金堅教授也在會中提到，可以透過臨床觀點來看，早期監測輕症，可以讓它不要變成中度、重症。陳秀熙也提到，不要一直認為談檢測是病毒傳播，對個人而言也是早期監測，讓他不要重症甚至死亡。
另外針對普篩議題，陳秀熙也再次重申，台灣防疫做得很好，不需要普篩，只是要根據入境，區分國家風險高低，陳秀熙進一步解釋，像是菲律賓這樣高風險地區，如果進來時檢測一次，居家檢疫五天，最後再檢測一次，就不會有漏掉的個案；另外他也提到，被關14天很難過，建議指揮中心針對低風險，可以考慮是不是關七天就好，根據每個國家風險評估，來決定檢疫時間長短。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。